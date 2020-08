전남도교육청 ‘관급자재 구매 개선’ 전면 시행

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 관내 22개 시·군 교육지원청 행·재정지원과장을 대상으로 ‘관급자재 구매방법 개선방안에 대한 영상회의’를 가졌다고 27일 밝혔다.

이번 영상회의는 내달 1일부터 전면 시행되는 관급자재 구매방법 개선방안을 안내하고 제도 시행 시 발생할 수 있는 애로사항과 대안에 대해 협의했다.

제도가 시행되면 현장은 업무량 증가 등 어려움이 있을 것으로 예상되는 목소리도 있지만, 참석자들은 관급자재 구매방법 개선 필요성에 공감하고 제도가 안착될 수 있도록 최선을 다할 것을 다짐했다.

도교육청은 제도 시행 후에도 지속적인 모니터링을 통해 현장의 의견을 듣고 문제점을 보완해 나간다는 방침이다.

김춘호 행정국장은 “청렴은 전남교육 행정의 자존심이자 경쟁력이다”며 “이번 관급자재 개선방안이 현장에 안착하고, 청렴의식이 확산할 수 있도록 교육지원청 과장들이 적극 협조해 달라”고 당부했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr