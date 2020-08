지역 병원장 "환자 버리고 파업 나선 전공의에 화나"

박현서 아산 현대병원장 시골 의사부족 현상 외면 지적 '눈길'

[아시아경제 서소정 기자] 의사 총파업 이틀째인 27일 한 지역 병원장이 파업의 주축이 된 전공의들을 향해 날선 비판을 쏟아냈다. 의대정원 확대와 공공의대 설립 등에 반대해 무기한 파업 중인 전공의들을 직접 겨냥해 의료계 내에서도 온도 차를 드러낸 것이다.

박현서 아산 현대병원장은 27일 자신의 페이스북에 “27일 새벽 5시, 나는 지금 화가 단단히 났다”며 장문의 글을 게재했다.

박 원장은 “환자를 며칠간 계속 밤새 진료한 게 화가 나는게 아니다. 이 시국에 대규모 집회를 강행해 전국에 코로나를 퍼뜨린 집단에 화가 나고, 환자를 버려두고 파업에 나선 응급실 전공의들에 화가 난다”라고 말했다.

그는 “아산 같은 지방 소도시에 의무적으로 10년간 근무해 줄 지역의사를 꼴랑 한해에 300명, 즉 현재 의대정원의 겨우 10%만 매년 더 뽑겠다는데. 그것도 딱 10년만 한시적으로. 모든 국민의 건강, 행복추구권을 조금이나마 달성한다는 게 그렇게 큰 잘못이고 응급실까지 닫게 하고, 아픈 중환자까지 버려둔 채 파업에 나서야 할 절실한 이유인가?”라고 꼬집었다.

박 원장은 “정작 의대생과 젊은 전공의들 대다수가 서울 사람들이면서, 시골에는 올 생각은 눈곱만큼도 없는 사람들이 자기들이 오기 싫어하는 시골에 10년 의무복무 할 의대생을 정원외 10% 더 뽑겠다는데 왜 반대까지 하고 심지어 환자를 버리고 파업까지 하는가”라고 지적했다.

이어 “도대체 10% 더 뽑은 지역의사가 얼마나 당신들 개업과 봉직에 경쟁자가 되겠냐. 그게 그렇게 두려운 거냐. 국민들이 우리 의사 월급 200~300만원으로야 만들겠냐. 최저임금도 월 200만원인데 의사의 월수입이 그 2~3배 이하가 된다면 국민들도 원치는 않을 거다”라고 말했다.

박 원장은 “이 곳 시골에는 당신네들보다 좀 덜 똑똑해서 그깟 수능 문제 한두 개 더 틀렸다한들 시골 무지랭이 할아버지건, 술에 절은 노숙자건 돈 없는 외국인 노동자건 간에, 그들이 아플 때 밤새 곁에 있어주는 의사가 필요하다”고 덧붙였다.

