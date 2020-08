중앙지검 1차장 김욱준·4차장 형진휘… 차장·부장·평검사 630명 인사

‘검언유착’ 수사 정진웅 부장검사 광주지검 차장검사로 승진

[아시아경제 최석진 기자] 법무부가 27일 차장·부장검사 등 검찰 중간간부 및 평검사 630명에 대한 인사를 단행했다.

지난 1월 인사에 이어 이번 인사에서도 ‘검언유착’ 의혹 사건을 수사 중인 정진웅 서울중앙지검 형사1부장검사가 차장검사로 승진하는 등 친정부 성향의 검사들이 영전한 반면 윤석열 검찰총장 라인으로 분류되는 특수통 검사들은 대부분 한직으로 밀려나 ‘코드 인사’ 논란이 일 전망이다.

이날 오후 법무부는 고검검사급 검사 585명, 일반검사 45명 등 검사 630명에 대한 인사를 다음달 3일자로 단행했다.

이번 인사에는 최근 개정된 ‘검찰청 사무기구에 관한 규정’에 따라 개편된 대검찰청과 일선 검찰청의 직제가 반영됐다.

직제개편으로 대검찰청 수사정보정책관이 폐지된 가운데 현 손준성 수사정보정책관이 수사정보담당관으로 보임됐다.

신설되는 인권정책관에는 이정봉 서울남부지검 형사2부장이, 형사정책담당관에는 검찰개혁추진단에서 공수처 관련 업무를 책임져온 박기동 대검 연구관이 각각 임명됐다.

윤 총장의 ‘입’이 돼온 권순정 대변인은 전주지검 차장검사로 자리를 옮겼다. 그동안 대검 대변인 출신들이 대부분 서울중앙지검 차장검사 등 요직으로 자리를 옮겼던 전례에 비춰 좌천성 인사로 볼 수 있다.

후임 대검 대변인에는 이성윤 지검장과 호흡을 맞췄던 이창수 서울중앙지검 형사2부장이 임명됐다.

서울중앙지검의 경우 기존 3차장 산하의 반부패수사부 등 직접수사 부서가 4차장 산하로 모두 이동됐다. 때문에 가장 관심을 모았던 중앙지검 4차장검사에는 지난해 8월부터 국무조정실 부패예방감시단에 파견 근무 중인 형진휘 서울고검 검사(48·사법연수원 29기)가 임명됐다.

이성윤 서울중앙지검장의 신임이 두터운 것으로 알려진 현 김욱준 4차장검사는 중앙지검 1차장검사로 자리를 옮겼다.

또 다른 중앙지검 4차장검사 후보였던 김형근 반부패수사1부장은 서울북부지검 차장검사로 승진하며 자리를 옮겼다.

2차장검사에는 최성필 의정부지검 차장검사가, 3차장검사에는 구자현 법무부 대변인이 각각 발탁됐다.

한편 ‘검언유착’ 사건을 수사하는 과정에서 한동훈 검사장에 대한 ‘독직폭행’ 혐의로 감찰을 받고 있는 정진웅 부장검사는 광주지검 차장검사로 승진했다.

삼성 경영권 불법 승계 의혹과 청와대 울산시장 선거개입 의혹 사건을 수사한 부장검사들은 모두 지방검찰청의 형사부장으로 발령났다.

삼성 경영권 불법 승계 의혹을 수사해 온 이복현 경제범죄형사부장은 대전지검 형사3부장으로, 청와대 울산시장 선거 개입 의혹을 수사해 온 김태은 공공수사2부장은 대구지검 형사1부장으로 각각 자리를 옮긴다.

라임자산운용 사태를 수사해 온 조상원 서울남부지검 형사6부장은 서울중앙지검 형사12부장으로, 추미애 장관 아들의 휴가 미복귀 사건을 맡았던 양인철 서울동부지검 형사1부장은 서울북부지검 인권감독관으로 각각 임명됐다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr