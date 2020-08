日주간지 "아베 총리, 궤양성 대장염 재발…상태 악화되는 중"

슈칸분슌 "궤양성 대장염 약 효과가 사라져"

자민당 후임 총재 선출 방법 등 논의중

[아시아경제 나주석 기자] 아베 신조 일본 총리의 지병인 궤양성 대장염이 재발했다는 언론 보도가 나왔다. 건강 상태가 악화됨에 따라 일본 자민당에서는 아베 총리 후계 승계 방안이 검토되고 있다는 것이다.

27일 일본 주간지 슈칸분슌(다음달 3일호)은 아베 총리의 건강 상태와 관련해 아베 총리측 관계자를 인용해 "지병인 궤양성 대장염이 재발했고, 게다가 악화하고 있다"고 소개했다. 이 인물은 24일 아베 총리가 일본 게이오대 받은 검사에서 "(염증을 억제하는) 약의 효과가 없어져 수치가 올라가고 있다" 전했다.

아베 총리는 2007년 9월에도 대장염 악화로 중도에 사임한 바 있다. 궤장성 대장염은 증상이 호전됐다 악화되는 병으로, 증상이 악화하면 복통과 발열, 체중 감소 등을 일으킨다. 약으로 증상을 억제할 수는 있지만 완치는 불가능한 것으로 알려졌다. 아베 총리는 17세때부터 궤장성 대장염에 걸렸던 것으로 전해졌다.

이 주간지는 아베 총리가 여름휴가중인 17일 게이오대 병원을 방문한 것에 대해서도 과립공흡착제거요법(GCAP) 시술을 받은 것으로 보인다고 전했다. 이 시술은 약물 치료가 어려울 때 증상을 받게 되는 시술이다. 이 시술을 받을 경우 일주일에 1~2회씩 모두 10회 가량 치료를 받아야 한다. 만약 이 시술마저 효과가 없으면 대장 적출 수술을 해야 한다는 것이다.

슈카분슌은 아베 총리의 건강 악화와 관련해 자민당이 양원(참의원·중의원) 총회를 통해 새로운 총재를 선출하는 방안을 검토하고 있다고도 전했다. 일본에서는 다수 당의 총재가 총리를 맡아, 총재 교체는 사실상 총리 교체를 의미한다.

후임과 관련해서는 스가 요시히데 관방장관이 아베 총리 의중에 있다고 이 잡지는 전했다. 아베 총리는 코로나19 확산이라는 이유로 양원 총회만으로 새 총재를 선출할 경우, 정치적 라이벌인 이시바 시게루 전 자민당 간사장의 선출을 막을 수 있을 것으로 본다는 것이다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr