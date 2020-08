[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청 산사태예방지원본부는 27일 오전 10시를 기준으로 전국 17개 시·도에 산사태 위기경보를 경계에서 ‘관심’으로 하향 발령한다고 밝혔다.

위기경보 하향은 제8호 태풍 ‘바비’가 북한에 상륙해 세력이 약해지면서 태풍 특보가 해제되는 등 산사태 발생위험이 감소하면서 이뤄졌다.

앞서 산림청은 ‘바비’가 우리나라 북상함에 따라 25일 오후 7시를 기준으로 대구·울산·경북을 제외한 전국 14개 시·도에 산사태 위기경보를 ‘경계’로 격상했다.

산림청 관계자는 “태풍 바비로 인한 피해를 신속하게 조사하고 조사결과를 바탕으로 신속하게 복구를 진행하겠다”고 말했다.

