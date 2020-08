광고매출 떨어질라…아이폰 새 운영체제에 애플-페이스북 갈등 고조

애플, 올해 중 사생활 보호 기능 대폭 강화한

새 운영체재 배포 예정

페이스북, 주 수입원인 사용자 맞춤형 광고 어려워져

[아시아경제 권재희 기자] 애플이 사생활 보호 기능이 강화된 새 아이폰 운영체제 출시를 앞두고 세계 최대 사회관계망서비스(SNS)인 페이스북과의 갈등이 불가피할 전망이다. 그동안 페이스북의 주 수익원인 광고부문에서 맞춤형 광고가 어렵게됐기 때문이다.

26일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 페이스북은 사생활 보호 기능이 강화된 아이폰 운영체제 iOS14로 인해 모바일 광고 매출이 절반 가량 줄어들 수 있다고 밝혔다.

페이스북의 주 수익원은 광고로, 그동안 사용자 맞춤형 광고로 상당한 이익을 거둬왔다. 페이스북의 광고모델은 '오디언스 네트워크'라는 광고 프로그램을 통해 앱에서 수집한 사용자들의 각종 정보를 이용해 맺춤형 광고를 모바일 앱에 게재하고, 광고주로부터 수수료를 받는 식이다.

사용자가 페이스북 앱에서 검색한 키워드, 각종 활동 등을 통해 광고를 선별하고 이를 모바일 웹사이트를 통해 띄우는 것이다.

현재 페이스북의 오디언스 네트워크를 통해 10억명 이상이 한 달에 1회 이상 맞춤형 광고에 노출되는 것으로 알려졌다.

문제는 애플이 올해 사용자들에게 공식 배포할 예정인 새 운영체제 iOS 14는 사생활 보호 기능을 대폭 강화해 페이스북의 이같은 사용자 맞춤형 광고가 어려워 질 수 있다는 점이다.

페이스북은 "iOS 14가 설치된 기기의 사용자들은 오디언스 네트워크를 통한 광고를 볼 수 없게 되거나, 관련성이 떨어지는 광고를 보게 될 것"이라고 밝혔다.

페이스북은 오디언스 네트워크를 통해 벌어들이는 매출 규모에 대해서는 공개하지 않았다.

다만 2018년 페이스북은 오디언스 네트워크의 광고를 게재한 다른 모바일 앱에 15억 달러(한화 약 1조8000억원)를 지불한 점을 감안해 볼 때, 페이스북이 광고주로부터 벌어들이는 매출은 훨씬 많을 것으로 예상된다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr