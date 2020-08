법무부, 오늘 검찰 중간간부·평검사 인사… ‘검언유착’·‘삼성’ 수사팀 교체되나

형사·공판부 우대 기조 이어질 듯

차장·부장검사 인사 폭 최소화

직제개편 따라 조직 달라지는 서울중앙지검 1~4차장 관심

주요사건 수사 지휘라인 교체도 관심

[아시아경제 최석진 기자] 법무부가 27일 차장·부장검사 등 검찰 중간간부 및 평검사에 대한 인사를 단행한다.

최근 개정된 ‘검찰청 사무기구에 관한 규정’에 따른 대검찰청과 일선 검찰청의 직제개편 내용이 반영될 이번 인사의 폭과 주요 보직 인선에 관심이 모아진다.

법무부는 이날 중간간부와 평검사 인사를 오는 9월3일자로 단행할 예정이다.

이번 인사에서도 형사·공판부 경력 우대 기조가 이어질 전망이다.

차장 승진 대상은 사법연수원 29~30기이며, 34기와 35기가 각각 부장검사, 부부장검사로 처음 승진한다.

직제개편에 따라 대검의 수사정보정책관, 반부패·강력부 선임연구관, 공공수사정책관, 과학수사기획관 등 차장검사급 보직 4개가 폐지됐다.

특히 검찰총장의 눈과 귀의 역할을 맡았던 수사정보정책관과 2명의 담당관 대신 한 명의 수사정보담당관이 임명된다.

대신 대검 차장검사 산하에 인권정책관과 형사정책담당관이 새로 임명된다.

지난 7일 검사장급 대검 간부 인사에 이어 이들 대검의 주요 보직 역시 추미애 법무부 장관이나 이성윤 서울중앙지검장의 신임을 받는 인물이 발탁될 가능성이 높아 윤석열 총장의 고립이 심화될 전망이다.

큰 폭으로 조직이 개편된 서울중앙지검의 차장·부장 인선도 관심이다.

이번 직제개편에 따라 기존 3차장 산하의 반부패수사부 등 직접수사 부서는 4차장 산하로, 2차장 산하였던 공공수사부는 3차장 산하로 각각 이동한다.

때문에 현재 공석인 1차장과 4차장에 누가 보임될지가 최대 관심사다. 현 김욱준 4차장이 유임되지 않고 1차장으로 자리를 옮기거나 다른 검찰청 차장으로 이동할 경우 김형근 반부패수사1부장이 유력한 후임으로 거론된다.

한편 법무부는 지난 24일 열린 ‘검찰인사위원회’에서 서울중앙지검 차장과 일부 지청장을 수사·공판 상황을 고려해 유임시키고, 부장급은 가급적 필수보직기간(1년) 충족 여부를 고려해 인사를 최소화한다는 방침을 세웠다. 이에 따라 대검 과장과 서울중앙지검 등 일부 수사팀은 유임될 것으로 보인다.

주요 사건 수사를 지휘하거나 직접 진행한 차장·부장검사의 인사도 관전 포인트다.

중앙지검의 경우 ‘검언유착 의혹’을 수사 중인 정진웅 형사1부장, ‘삼성 합병 의혹’을 수사한 이복현 경제범죄형사부장, ‘청와대 울산시장 선거개입 의혹’을 수사한 김태은 공공수사2부장, ‘유재수 감찰 무마 의혹’을 수사한 이정섭 형사6부장 등이 유임될지, 이동한다면 다음 보임지가 어디일지 주목된다.

이밖에 ‘라임 사태’를 수사한 조상원 서울남부지검 형사6부장과 ‘검언유착’ 사건에서 김관정 전 대검 형사부장(현 서울동부지검장)이나 이성윤 지검장과 반대의견을 냈던 박영진 대검 형사1과장 등의 보임지도 관심이다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr