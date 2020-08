부산시·신용보증기금, 중소기업 ‘매출채권보험료’ 지원키로

부산시, 중소기업에 매출채권 보험료 50% 지원

신용보증기금, 보험료의 10% 추가할인

기업당 최대 250만원…연말까지 2억원 한도 선착순

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 외상 대금 손실에 대비해 중소기업이 가입하는 보험료를 지원할 계획이다.

부산시는 코로나19 등으로 어려움을 겪고 있는 지역 중소기업을 지원하기 위해 신용보증기금과 ‘부산시 매출채권보험료 지원 업무협약’을 체결한다고 27일 밝혔다.

매출채권보험은 보험계약을 한 중소기업이 거래처에 물품이나 용역을 판매하고 외상 대금을 회수하지 못할 때 발생하는 손실금을 최대 80%까지 보상해주는 공적보험이다. 이 보험은 신용보증기금이 중소벤처기업부로부터 위탁받아 운영하고 있다.

협약에 따라 ▲부산시는 관내 기업이 매출채권 보험에 가입할 때 부담하는 보험료의 50%를 지원하고 ▲신용보증기금은 보험료의 10%를 추가 할인한다. 지원금액은 기업당 최대 250만원이며, 올 연말까지 2억원 한도 내에서 선착순으로 지원한다.

보험료 지원대상은 부산에 본사나 주사업장을 둔 부산시 전략산업 영위 중소기업이다. 자동차부품·해양, 기계·제조업, 섬유·패션, 운송 및 서비스업 등 다양한 업종이며 특히 코로나19 관련 피해 기업에 우선 지원한다.

자세한 문의는 신용보증기금 부산보험센터로 전화상담 가능하며, 가입신청은 신용보증기금 홈페이지 온라인 매출채권보험 플랫폼에서 온라인으로 할 수 있다.

변성완 부산시장 권한대행은 “매출채권보험은 코로나19 장기화로 인해 어느 때보다 거래 위험에 직면해있는 중소기업자에게 든든한 안전장치가 될 것”이라고 말했다.

변 시장은 “올해 첫 단추를 잘 끼워 매출채권보험료 지원을 점차 확대할 계획이며 앞으로도 부산시 중소기업의 안정적인 성장을 위해 다방면으로 적극 지원할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr