CJ오쇼핑, ‘갤러리K’ 그림렌탈 서비스 단독 론칭

29일 ‘갤러리K’의 중견 작가 작품 렌탈 서비스 소개

렌탈 후 구매 시 렌탈료 상당의 할인혜택 제공

추첨 통해 삼성전자 '더 프레임TV' 제공



[아시아경제 임혜선 기자] CJ ENM오쇼핑부문이 중견 미술작가의 작품을 합리적인 가격에 감상할 수 있는 그림렌탈 상품을 내놓는다.

CJ오쇼핑이 오는 29일 저녁 8시 30분에 그림렌탈 전문 갤러리 ‘갤러리K’의 렌탈 상품을 판매한다. 갤러리K는 정고암, 배진현, 정미애 등 국내 중견 작가 60여명의 작품 1천 300여 점을 보유하고 있다. 신진 작가의 작품이 아닌, 수십 년 경력의 검증된 작가의 실제 작품을 이용할 수 있는 것이 특징이다.

월 이용료는 작품 가격의 1% 수준으로, 10호(긴 변의 길이가 53cm) 작품 기준으로 3만 9000원이다. 상담을 신청하면 갤러리K 소속의 그림 구매상담 전문가 ‘아트딜러’로부터 설치 위치, 크기, 테마와 색상 등 선호 스타일 등에 맞춰 전문적인 안내를 받을 수 있다. 렌탈한 작품은 6개월마다 한번씩 추가 비용 없이 다른 작품으로 교체가 가능하다.

2점 이상 렌탈을 하면 작품을 추가할 때마다 한 점당 월 렌탈료를 1만원씩 할인해 준다. 또 렌탈로 이용하던 작품을 구매하는 경우에는 구입금액에서 그 동안 지불한 렌탈료만큼 할인을 받을 수 있다. 렌탈 기간 중 작품 가격이 상승했더라도 최초 렌탈 시점의 가격으로 구입이 가능하다.

방송 중 렌탈을 신청하는 고객에게는 추첨을 통해 삼성전자의 ‘더 프레임 TV’ 65인치 모델을 3명에게 경품으로 제공한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr