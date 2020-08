LH-다방, 임대·매물 정보 공유한다

[아시아경제 이춘희 기자] 한국토지주택공사(LH)가 부동산 애플리케이션 '다방'과 손잡고 다양한 주택매물 정보를 제공한다.

LH는 수요자들에게 최적의 서비스를 제공하기 위해 다방과 주택매물정보 공유를 시행한다고 27일 밝혔다. 양사는 지난 4월 '주택매물정보 상호 제공 업무협약'을 맺은 바 있다.

앞으로 LH가 운영하는 주거복지포털 '마이홈'에는 다방이 보유한 민간의 전·월세 및 매물 정보 약 8만 건이 제공되고, 다방에서는 LH가 제공하는 다양한 공공분양·공공임대 공고 정보를 확인할 수 있게 된다.

'마이홈' 서비스에서 민영주택 매물을 검색할 경우 사이트 접속 후 '입주가능 주택찾기' 메뉴를 이용하면 지역별로 다양한 매물을 찾을 수 있다. 다방에서는 매물검색 필터에서 '공공임대주택'을 선택하면 상세 페이지가 활성화돼 간편하게 관련 정보를 확인할 수 있다.

LH는 보다 편리한 서비스 제공을 위해 '마이홈'내에 지도 기반 주택매물 위치 등 상세정보를 새롭게 제공해 가독성 및 편의성을 높였다. 앞으로도 ▲타 민간 플랫폼으로의 정보공유 확대 ▲네이버·카카오 포털과 연계한 간편로그인 구현 ▲카카오 챗봇 등을 통한 간편상담 서비스 구축 등 지속적으로 기능을 강화해 나갈 방침이다.

서창원 LH 주거복지본부장은 "앞으로도 정보서비스 접근성 제고방안 마련 등 수요자 중심의 맞춤형 주거정책 지원을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr