[아시아경제 유제훈 기자] 영국 케임브리지대학 연구팀이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발 대열에 뛰어들었다고 26일 일간 더 타임즈가 보도했다.

보도에 따르면 이 백신은 케임브리지대학 바이러스 동물학 연구소와 사우스햄프턴 대학병원 국민보건서비스(NHS) 신탁재단이 설립한 디오신백스(DIOSynVax)에서 개발 중으로, 1차 임상을 위해 정부로부터 190만 파운드(약 30억원)을 지원받을 예정이다.

이들은 라이벌인 옥스포드대학 등에서 개발중인 것과 달리, 피부세포에 직접 분사하는 방식의 백신을 개발 중이다. 주사과정이 필요없는 만큼 더욱 간편하고 저렴한 방식이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr