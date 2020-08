이동걸-정몽규 회담 "구체적 논의 없었다…협의 가능성 의견 전달"

[아시아경제 조강욱 기자] 이동걸 산업은행 회장이 26일 정몽규 HDC현대산업개발 회장을 만나 향후 협의 가능성에 대한 의견을 전달했다. 다만 구체적인 논의는 없었던 것으로 파악됐다.

산은은 이날 보도해명자료를 통해 "최고경영진간 면담과 관련해 구체적인 논의는 없었다"고 밝혔다.

이날 이 회장과 정 회장은 이날 오후 3시께 만나 HDC현산이 추진한 아시아나항공 인수 사안을 의제로 한시간 가량 의견을 주고받았다. 두 회장이 아시아나항공 인수 문제를 논의하려고 만난 것은 이번이 세 번째다.

이를 두고 한 언론에서는 HDC현산이 당초 계약금액보다 1조원 가량 적은 1조5000억원으로 아시아나항공을 인수하는 길을 열어주는 제안을 이 회장이 했다고 보도했다.

이에 대해 산은 측은 "구체적 논의는 없었고 향후 채권단이 HDC현대산업개발과 협의할 가능성이 있다는 의견만을 전달했다"며 "보도에 신중을 기대달라"고 밝혔다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr