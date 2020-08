영광군, 태풍 ‘바비’ 대비 안전관리 점검

[아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(김준성)은 제8호 태풍 ‘바비’ 북상을 대비해 건설현장 및 하천제방 등을 점검했다고 26일 밝혔다.

이번 점검은 다가오는 태풍 ‘바비’가 강풍을 동반한 중형 태풍의 위력을 지니고 있어 강한 비가 예상됨에 따라 길어진 장마와 집중호우로 이미 피해를 입은 지역과 응급복구 중인 지역이 태풍에 의한 2차 피해가 우려된 지역을 대상으로 실시했다.

군은 타워크레인, 비탈면 공사 등 태풍 취약 공종에 대해서는 태풍에 철저히 대비하고 건축·토목 등 공공발주 공사의 경우에는 긴급히 안전과 관련된 작업이 아니면 강풍 및 호우 등 태풍의 영향을 받는 공종에 대해는 작업을 중지할 것을 주문했다.

특히 불갑 유봉재 및 법성항 어선, 전남방조제, 농촌중심지 건설현장, 하천제방 등 산사태 및 붕괴 우려지역, 하천제방 유실 우려지역, 배수 펌프시설 등 취약시설을 중점적으로 점검하고 응급 복구 소방자재와 장비를 사전 확보해 배치토록 했다.

군 관계자는 “주민들에게 주택 및 농작물, 농경지, 비닐하우스, 축산시설, 어선 등 재산상의 피해를 최대한 당하지 않도록 사전 대비에 철저히 해 달라”고 말했다.

