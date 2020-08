의협 "정부 업무개시명령에 절망감…정책 철회해야"

[아시아경제 서소정 기자] 26일 의료계가 2차 총파업에 돌입한 가운데 이필수 대한의사협회 부회장(전라남도의사회장)이 1인 시위를 통해 의대정원 확대, 공공의대 설립, 한방첩약 급여화 시범사업, 비대면 진료 육성 등 정부 4대 의료정책의 철회를 정부에 촉구했다.

이날 오전 서울 여의대로 국회의사당 앞에서 1인 시위를 펼친 이 부회장은 “의료계의 이번 총파업 투쟁에 앞서 이미 의대생들은 집단 휴학 및 의사국시 거부를 선언하며 미래를 포기했고, 전공의들도 병원 밖으로 나서 파업에 임하고 있다”며 "정부가 반드시 철회를 약속해야 한다"고 말했다.

이 부회장은 “2차 총파업 투쟁이 시작된 오늘 아침 정부는 업무개시명령을 내리고, 따르지 않을 경우 의사면허를 취소하겠다는 압박을 가하고 있다”며 “이러한 행태가 정부가 말하는 진정성 있는 대화라면 절망감을 느낄 수밖에 없다"고 토로했다. 그는 “단 한명의 회원이라도 파업에 들어간다면 의협이 방패 역할을 맡아 의대생, 전공의, 전임의, 개원의, 봉직의 등 그 어느 누구도, 어떠한 피해도 입지 않도록 해야 한다”고 말했다.

이 부회장은 또 “수가 현실화, 의료인 폭력 방지, 무과실 의료사고 보상 등 한국의료의 정상화를 위한 과제가 산적해 있는 만큼 이번 총파업 투쟁이 한국의료 정상화의 시작이 되길 바란다”고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr