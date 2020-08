통합당 "시민단체가 뭔데 공공의대 학생 추천하나…철저히 해명해야"

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당이 공공보건의료대학의 '시민단체 특별전형'에 대해 정부가 철저히 해명해야 한다고 강조했다.

윤희석 통합당 부대변인은 26일 논평을 통해 "진정 이 정부는 '시민단체 정부'가 맞는 모양"이라며 이같이 말했다.

그는 "애초 신입생 추천권을 시·도지사가 갖는다는 발표로 여론이 끓던 터였다. 얼굴 한 번 본 적 없는 시장, 도지사가 그 많은 학생들을 어떻게 파악해 추천을 하겠는가"라며 "게다가 서울시장, 부산시장은 성희롱, 울산시장은 부정선거 혐의로 자리에서 물러났거나 수사 중이라 시·도지사에게 학생들을 추천할 만한 신뢰나 자격이 아예 없다"고 지적했다.

윤 부대변인은 "그런데 복지부 해명이 더 가관이다. 시·도지사 임의 추천이 아니라 시민단체가 참여하는 추천위원회에서 2~3배수 추천하게 한다는 것"이라며 "여기에 시민단체가 왜 나오는가. 시민단체가 뭔데 학생을 추천하는가"라고 반문했다.

그는 "시민을 앞세워 사리사욕을 채워 온 그들"이라며 "그 위선과 부정에 분노한 국민의 목소리를 애써 외면하며 장관도 시키고 국회의원까지 만들어 준 건 문재인 정권이 이제는 그것도 모자라 의사 면허까지 주려 하는가"라고 지적했다.

윤 부대변인은 "이념이 생명에까지 관여해서는 안 된다. 추천과 면접으로 때운 의대를 나와 실력도 없는 의사에게 그 어느 국민이 신체를 맡기겠는가"라며 "공공보건의료대학의 설립 취지를 이해 못할 국민은 없는데 왜 이 대학 신입생들만은 추천과 면접으로만 선발해야 하는지 상세히 설명하라. 거기에 왜 시민단체가 참여해야 하는지 철저히 해명하라"고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr