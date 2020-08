[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 25일 오후 건설현장과 안전취약시설 찾아 태풍 ‘바비’에 대비한 안전점검을 진행했다.

채 구청장은 이 날 관계부서 직원들과 함께 당산동 공사현장과 제물포터널 건설현장을 방문해 태풍에 대비한 안전관리 계획과 공사장 안전관리 시설 관리현황을 점검했다.

이 후 우신사거리 부근 빌라 옹벽과 담장, 축대 등 주요 구조부의 균열, 지반침하 여부를 꼼꼼히 살펴보고, 사러가 시장 일대와 영중로의 옥외간판, 가로수 등 강풍으로 피해가 예상되는 위험요소들을 세심히 살폈다.

채 구청장은 빈틈없는 현장점검과 선제적 대응으로 재난사고 예방에 최선 다하겠다고 전했다.

