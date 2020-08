외국인 매수로 코스피 2360선 안착…코스닥 2%대 상승, 830선 마감

코로나19 치료제·백신 조기 상용화 기대, 미·중 무역협상 진전 가능성

국내 코로나 신규 확진자 이틀 연속 200명대 등 호재 반영

[아시아경제 오주연 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 우려에도 불구하고, 25일 코스피와 코스닥지수가 각각 1%, 2%대 상승하는 등 강세를 보였다. 미·중 마찰 완화와 코로나19 치료제 및 백신 관련 호재가 증시에 긍정적인 영향을 미쳤다는 분석이 나온다. 이날 코스피시장과 코스닥시장 모두 외국인이 순매수를 보인 것도 특징이다.

25일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 1.58% 오른 2366.73에 장을 마쳤다. 오전 한때 코스피 상승률이 소폭 떨어지기도 했지만, 중앙방역대책본부가 이날 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 280명으로 이틀 연속으로 200명대를 유지했다고 발표한 이후 상승폭을 넓히며 1%대로 올랐다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 56,400 전일대비 300 등락률 +0.53% 거래량 13,788,348 전일가 56,100 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 코로나 우려에도 견고한 증시, 코스피 1%대 상승…코스닥 830선 회복씨앤지하이테크, 삼성전자와 151억 규모 장비 계약정부가 드디어 나섭니다 제 2탄! 전기, 수소차 충전소 적극시행! close (0.53%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 77,000 전일대비 1,500 등락률 +1.99% 거래량 3,406,609 전일가 75,500 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 미래산업, SK하이닉스에 35억 규모 반도체 검사장비 공급코로나 우려에도 견고한 증시, 코스피 1%대 상승…코스닥 830선 회복3분기 기업실적, 2분기 같은 서프라이즈는 물 건너갔다 close (1.99%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 325,000 전일대비 5,000 등락률 +1.56% 거래량 894,185 전일가 320,000 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 코로나 우려에도 견고한 증시, 코스피 1%대 상승…코스닥 830선 회복라인·야후재팬 합작법인 'A홀딩스'…초대 회장은 이해진 3분기 기업실적, 2분기 같은 서프라이즈는 물 건너갔다 close (1.56%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 713,000 전일대비 11,000 등락률 +1.57% 거래량 446,078 전일가 702,000 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 코로나 우려에도 견고한 증시, 코스피 1%대 상승…코스닥 830선 회복3분기 기업실적, 2분기 같은 서프라이즈는 물 건너갔다코로나 신규 확진자 200명대…코스피·코스닥 1%대 강세 close (1.57%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 166,000 전일대비 4,500 등락률 +2.79% 거래량 3,281,595 전일가 161,500 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 현대차 노사, 코로나19에 임단협 교섭 '언택트' 전환코로나 신규 확진자 200명대…코스피·코스닥 1%대 강세[특징주]현대·기아차, 신차효과 등 하반기 이익 개선 기대감에 3거래일 연속↑ close (2.79%) 등이 상승했고, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 815,000 전일대비 5,000 등락률 -0.61% 거래량 103,644 전일가 820,000 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 '돌아온 외국인' 순매수세에 코스피 상승 마감코스피 외국인 순매수세에 1% 넘게 상승 코스피, 외국인 순매수에 상승…2300선 close (-0.61%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 306,500 전일대비 3,500 등락률 -1.13% 거래량 593,396 전일가 310,000 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 3분기 기업실적, 2분기 같은 서프라이즈는 물 건너갔다본격적으로 국산화 시작합니다! 제대로 터졌다!!코로나 신규 확진자 200명대…코스피·코스닥 1%대 강세 close (-1.13%) 등은 하락했다.

수급별로는 개인이 653억원, 기관이 1235억원어치를 순매도한반면 외국인이 1521억원어치 사들이며 지수를 견인했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 2.52% 오른 836.31을 기록했다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 103,500 전일대비 800 등락률 -0.77% 거래량 1,138,424 전일가 104,300 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 코로나 우려에도 견고한 증시, 코스피 1%대 상승…코스닥 830선 회복바이러스 99.99% 비 활성화 하는 약물이 있다!코로나 신규 확진자 200명대…코스피·코스닥 1%대 강세 close (-0.77%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 241,800 전일대비 900 등락률 -0.37% 거래량 1,386,146 전일가 242,700 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제코로나 우려에도 견고한 증시, 코스피 1%대 상승…코스닥 830선 회복코로나 신규 확진자 200명대…코스피·코스닥 1%대 강세 close (-0.37%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 141,600 전일대비 2,700 등락률 -1.87% 거래량 3,705,673 전일가 144,300 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 '돌아온 외국인' 순매수세에 코스피 상승 마감코스피 외국인 순매수세에 1% 넘게 상승 코스피, 외국인 순매수에 상승…2300선 close (-1.87%) 등이 하락했고 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 186,900 전일대비 3,200 등락률 +1.74% 거래량 409,529 전일가 183,700 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 코로나 우려에도 견고한 증시, 코스피 1%대 상승…코스닥 830선 회복'돌아온 외국인' 순매수세에 코스피 상승 마감코스피 외국인 순매수세에 1% 넘게 상승 close (1.74%), 셀트리온제약(0.36%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 156,200 전일대비 400 등락률 +0.26% 거래량 228,057 전일가 155,800 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 '돌아온 외국인' 순매수세에 코스피 상승 마감코스피 외국인 순매수세에 1% 넘게 상승반등한 코스피…外人 매수세에 2300대 회복 마감 close (0.26%) 등은 상승했다.

코스닥시장에서도 외국인의 매수세가 이어졌다. 코스닥시장에서 개인은 1341억원어치를 판 반면 외국인과 기관은 각각 343억원, 1101억원어치 순매수했다.

이경민 대신증권 연구원은 "단기 급락 이후 상승추세 재개 기대감이 커지는 상황"이라며 "코로나19 치료제, 백신 개발과 조기 상용화 기대, 미·중 무역협상 진전 가능성, 미국 코로나19 신규 확진자수 3만 4567명으로 6월말 이후 최저치 기록, 한국 코로나19 확진자수 이틀 연속 200명대 유지 등 다양한 호재가 유입됐다"고 분석했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr