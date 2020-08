남부발전, 하반기 신입사원 150명 뽑는다…온라인 면접 진행

[아시아경제 김보경 기자] 한국남부발전은 다음달 1일부터 8일까지 채용형 인턴 등 신입사원 150명을 모집한다고 25일 밝혔다.

이번 모집에서는 사무·ICT·기계·전기·화학·토목·건축 분야의 대졸·고졸 채용형 인턴을 비롯해 산업안전·산업보건 신입사원과 법무·PF·산업안전 관련 전문경력직 등 다양한 분야의 인재를 선발한다.

사회형평 채용의 확대를 위한 장애인·보훈대상자 모집도 진행된다.

신입사원 지원서 접수와 채용 관련 자세한 일정 확인은 채용 홈페이지(https://kospo1.saramin.co.kr)에서 가능하다. 단 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 여파로 인해 채용일정은 조정될 수 있다.

신입사원 선발은 국가직무능력표준(NCS)에 기반한 능력중심 블라인드 채용방식을 따른다. 절차는 서류, 필기, 면접전형으로 진행돼 최종합격자는 오는 11월 24일 발표될 예정이다.

남부발전은 필기 및 면접전형시 감염병 예방수칙을 준수해 선발절차를 진행할 예정이다. 특히 2차 면접은 대면접촉 최소화를 위해 온라인으로 진행한다.

모집 관련 자세한 사항은 회사 홈페이지 내 채용정보 게시판에서 확인할 수 있다.

