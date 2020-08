[아시아경제 배경환 기자] 검찰이 프로포폴 불법 투약 혐의를 받는 연예기획사 대표에 대해 구속영장을 청구했다.

25일 법조계에 따르면 서울중앙지검 강력부(김호삼 부장검사)는 최근 마약류 관리에 관한 법률 위반 등 혐의로 연예기획사 대표 A씨 구속영장을 청구했다.

A씨는 수차례 걸쳐 프로포폴을 불법 투약한 혐의를 받고 있다. A씨는 재벌가·연예계 인사들에게 프로포폴을 불법 투약해 준 혐의로 재판을 받고 있는 성형외과 병원장 김모씨 사건과도 관련이 있다.

한편 서울중앙지법은 오는 26일 오전 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행하기로 했다.

