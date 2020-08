[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 시장학회에서 올해 5개 분야에 걸쳐 342명을 선발, 총 6억7400원의 장학금을 지원한다고 25일 밝혔다.

선발 분야는 인재육성, 다자녀, 해양?물류 관광특성화 , 특기(문?예?기능분야), 곰두리(장애학생) 등으로 구분된다. 1인당 장학금은 최대 200만원이다.

신청은 다음달 18일까지다. 희망자는 (재)포항시장학회 홈페이지를 참고하면 된다. 국민기초생활수급자나 한부모 가정 자녀, 다자녀·다문화 가정, 장애인 가정, 재난피해가구는 가산점이 적용된다.

