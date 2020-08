환경산업기술원, 우수환경산업체 12곳 선정…기업경쟁력 강화 지원

[아시아경제 김보경 기자] 한국환경산업기술원은 '2020년 우수환경산업체'로 유천엔바이로 등 12개 환경기업을 지정했다고 25일 밝혔다.

우수환경산업체 지정제는 사업실적과 기술력이 뛰어나 해외시장에서 성장 잠재력이 큰 기업을 환경분야 대표 기업으로 육성하기 위한 제도로 2012년부터 시행되고 있다.

올해 선정된 기업 중 유천엔바이로, 피피아이평화, 쓰리에이씨, 이엔드디, 덕산실업, 아이케이 등 6곳은 2014년 또는 2015년 우수환경산업체로 지정된 이후 5년의 유효기간이 지난 후 심의를 거쳐 우수환경산업체로 재지정됐다.

그린텍아이엔씨, 대양엔바이오,더오포, 플라즈마텍, 세라컴, 엔에스브이 등 6곳은 이번에 새롭게 선정됐다.

우수환경산업체로 지정된 기업은 환경부와 환경산업기술원으로부터 홍보 활동, 금융 및 수출 역량 강화 등 기업 경쟁력을 키우기 위한 지원을 받는다.

특히 올해 지정된 기업은 판로개척을 위한 기술·제품 모형 및 기업 홍보영상 제작, 해외진출 관련 행사 참가비용 등을 지원받게 된다.

이밖에 한국환경산업기술원에서 수행하는 환경기술 개발, 정책자금 융자, 해외진출 지원 사업 등에 신청하면 선정 심사과정에서 가점을 받을 수 있다.

2012년부터 지난해까지 우수환경산업체로 지정된 89개 기업의 지정 이전 년도와 다음 년도의 기업실적 변화를 분석한 결과, 매출은 평균 319억원에서 395억원으로 24% 늘었고, 고용은 86명에서 96명으로 12%, 영업이익은 19억7000만원에서 23억3000만원으로 18% 증가했다.

유제철 한국환경산업기술원장은 "우수환경산업체 지정제도를 통해 우수한 환경기업이 기업가치 1조원 이상의 유니콘 기업으로 성장하도록 지원을 강화해 그린뉴딜 성공의 본보기로 안착하도록 지원하겠다"고 밝혔다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr