LH '대한민국 공감경영대상' 일자리 창출부문 최우수 기관 선정

[아시아경제 문제원 기자] 한국토지주택공사(LH)는 '2020 대한민국 공감경영대상'에서 일자리 창출부문 최우수 기관으로 선정돼 고용노동부 장관상을 수상했다고 25일 밝혔다.

LH는 3년 연속 정부경영평가 A등급을 달성하고 대통령직속일자리위원회로부터 2년 연속 일자리 유공기관 표창을 수상한데 이어, 이번 공감경영대상에서도 장관상을 수상했다.

LH는 공공기관 최초로 최고경영자(CEO)를 추진단장으로 하는 '좋은 일자리 만들기 추진단'을 구성하고 일자리 종합계획을 수립하는 등 총 역량을 집중해 생애주기별 맞춤형 일자리 창출과 창업활동을 지원하고 있다.

이런 노력으로 지난해 역대 최대 규모인 1700여명을 신규 채용하는 등 총 1만100명의 일자리와 405개 창업공간을 만들어 공공부문 일자리 확산을 주도하고 대규모 공공투자를 통해 15만4000명의 고용유발을 견인했다.

LH는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 경기가 위축된 올해에도 600명 규모의 청년인턴을 앞당겨 채용했다.

또 60세 이상 장년층을 채용한 뒤 주택관리, 가사대행 등 생활서비스를 제공하는 'LH 무지개 돌봄사원'을 통해 2010년부터 지금까지 약 1만8000명의 고령층 일자리를 창출했다.

변창흠 LH 사장은 "적극적인 공공투자 집행으로 코로나19로 인한 고용위기 극복과 지역경제 활성화의 마중물 역할을 적극 수행하겠다"고 말했다.

