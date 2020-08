경기도, 단속 사각지대 계곡·야영장 불법행위 58건 '적발'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 하천ㆍ계곡, 야영장 등 유명 휴양지에서 인ㆍ허가 없이 건축물 등을 설치하거나, 음식점, 야영장, 숙박시설을 불법으로 운영하며 이익을 취한 업주들이 경기도 수사에 적발됐다.

경기도 민생특별사법경찰단은 지난 6월 12일부터 7월 17일까지 단속 사각지대에 놓인 지방하천을 대상으로 수사를 실시한 결과 58건의 불법행위를 적발했다고 25일 밝혔다.

적발된 업주는 모두 형사입건하고, 해당 결과를 각 시ㆍ군에 통보해 원상회복 조치를 요청했다.

주요 위반사례를 보면 가평군 ㄱ 음식점은 공유수면관리청의 점용ㆍ사용허가를 받지 않고 공유수면에 해당하는 오래된 집을 점용해 철재구조물, 조립식건축물, 컨테이너 등 총 9개(350㎡)를 설치하고 식당용도로 사용해오다 적발됐다.

가평군 ㄴ 펜션은 지방하천 구역 내 토지를 불법으로 점용해 철재데크, 수영장, 창고, 화장실 등 총 6개(347㎡) 시설을 설치하고, 펜션부대 시설 등으로 이용해 오다 단속에 걸렸다.

가평군 ㄷ 음식점은 관할 관청에 식품접객업 영업신고를 하지 않고 영업장 면적 287㎡에 테이블, 조리대, 냉장고 등을 갖추고 인근 하천을 찾은 행락객 등 불특정다수인을 대상으로 닭백숙, 닭볶음탕 등 식품을 조리하여 판매하다 단속됐다.

광주시 ㄹ 식품접객업소는 능이닭백숙 등의 음식과 주류 등을 판매하는 일반음식점을 운영하면서 영업장 면적변경 신고를 하지 않고 옥외에 175㎡의 면적을 무단으로 확장한 후 평상, 천막, 테이블 등을 설치하고 영업행위를 하다 덜미를 잡혔다.

용인시 ㅁ 민박업소는 농어촌민박업 신고가 가능한 주택용도의 일부 층만 신고를 하고도, 제2종 근린생활시설(일반음식점)인 나머지 층에서도 숙박업 영업을 하다 적발됐다.

도는 앞서 지난해부터 아름다운 계곡하천을 도민에게 되돌려 주기 위해 하천 불법행위 정비를 중점 추진해 왔다.

도 특사경과 관련부서의 지속적인 단속과 계도로 지난해 같은 기간과 비교할 때 불법행위 적발건수는 59.1%, 하천구역 무단 점용ㆍ사용 행위는 75.5% 줄었다. 또 계곡 내 평상 불법 설치 영업행위는 없었다.

인치권 도 특별사법경찰단장은 "지난 일 년 간 지속적인 단속으로 도내 지방하천에 무단으로 평상 등을 설치하고 부당요금을 받는 행위는 찾아보기 힘들어졌다"면서 "행락철을 맞아 중단했던 불법행위를 다시 시도하는 경우도 있어 다시는 하천ㆍ계곡 무단점용 등 불법행위가 발붙이지 못하도록 지속적 관리를 해나갈 것"이라고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr