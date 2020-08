서울 지하철·버스 기본요금 200~300원 인상 추진

[아시아경제 배경환 기자] 서울시와 서울시의회가 지하철과 버스 등 대중교통의 기본요금을 200~300원 올리는 안을 논의중인 것으로 알려졌다.

24일 서울시의회 등에 따르면 서울시 집행부와 서울시의회 의원들은 2015년 인상된 후 5년만에 서울의 지하철과 버스의 요금을 올릴 필요가 있다는 데에 공감대를 형성하고 구체적 방안을 논의 중이다.

지하철과 버스의 기본요금 인상 폭으로는 200원, 250원, 300원 등 3개 안이 유력하게 거론되고 있다. 기본요금을 150원 올리는 방안도 검토 대상에 올랐지만 효과가 크지 않다는 의견이 우세한 것으로 전해졌다.

현행 서울 지하철과 버스의 기본요금은 교통카드 사용 기준으로 각각 1250원, 1200원이다. 특히 서울시와 시의회는 현행 100원인 대중교통의 5km당 추가요금을 200원으로 올리는 방안도 검토 중이다.

한편 서울시와 시의회는 내년 1분기에 이 요금 인상안을 적용하는 것을 목표로 수도권의 다른 지자체, 철도공사, 마을버스조합 등과 조율에 나설 전망이다.

