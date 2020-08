與 "코로나 감염, 광화문 집회 때문" vs. 野 "왜 민노총 얘기 없나"

코로나19 재확산 두고 여야 공방 가열

與 "광화문 집회 때문에 재확산" vs. 野 "민노총도 확진…이중잣대"

[아시아경제 임주형 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산 책임을 두고 여야 공방이 치열해지고 있다. 더불어민주당은 지난 15일 일부 보수단체 주도로 벌어진 '8·15 광복절 정부 규탄 집회'를 재확산 원인으로 지적하면서 '야당 책임론'을 부각시켰다.

반면 미래통합당은 같은날 전국민주노동조합총연맹(민주노총)도 서울 도심에서 대규모 집회를 강행했는데 민주당은 이에 대한 언급을 회피하고 있다며 반박하고 나섰다.

민주당은 24일 서울 여의도 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 광화문 집회·사랑제일교회 등 코로나19 재확산 진원지에 대한 신속한 전수검사 필요성을 강조하면서, 통합당의 방역 협력을 촉구했다.

이해찬 민주당 대표는 "사랑제일교회, 광화문 집회서 시작된 코로나19 감염이 수도권을 넘어 전국으로 일주일 만에 확산되고 있다"며 "방역당국은 신도, 가족 등을 대상으로 신속하게 전수 검사를 해야 한다"고 강조했다.

김태년 민주당 원내대표도 이날 "통합당은 국론분열 조장을 중단하고 방역에 적극 협력해주기 바란다"며 "광화문 집회 참가자에게 지금이라도 진단 검사를 받을 것을 강력히 권고해줘야 한다"고 지적했다.

민주당은 이전에도 광화문 집회와 통합당을 연결 지으며 이른바 '야당 책임론'을 거론한 바 있다. 이 대표는 지난 21일 최고위원회의에서 "이번 감염 폭발은 일부 극우단체에서 시작돼 광화문 집회를 계기로 전국으로 확산했다"라며 "책임을 부인하는 통합당, 보수 언론, 일부 교회 행동은 이해할 수 없다"고 강하게 비판했다.

박광온 민주당 최고위원도 "코로나 2차 파동은 통합당과 한 몸으로 활동해 온 극우 선동 세력이 저지른 일"이라며 "통합당의 방치로 대재앙과 같은 일이 벌어졌다"고 주장했다.

반면 통합당은 여당이 감염병 위기를 정쟁화하며 '이중잣대'를 보이고 있다며 반박에 나섰다. 서울 종각역 인근에서 1000여명이 참석한 기자회견을 진행했지만 이에 대한 언급은 회피하고 있다는 것이다.

특히 24일 당시 민노총 집회에 참석한 인원 중 한 명이 코로나19 확진 판정을 받은 사실이 알려지면서 통합당은 일제히 비판을 쏟아냈다.

김종인 통합당 비상대책위원장은 이날 기자회견에서 "정부 여당이 광복절 집회로 코로나19 확진자가 늘었다는 논리를 전개하는 과정에서 통합당을 연관시키려다보니 (민노총) 발생 확진자 얘기는 안하는 게 아닌가"라며 "정부가 코로나19를 극복하는 과정에서 치료와 방역보다는 정치 쟁점화를 하려다보니 문제가 복잡해졌다"라고 비판했다.

주호영 통합당 원내대표는 "코로나19 2차 대유행, 대량감염이 전문가 사이에서 경고됐음에도 2차 대유행을 막지 못한 것은 이유 여하를 불문하고 정부 책임"이라며 "정부는 사과하고 협조를 구해야 할 판인데, 방역 신경보다 코로나 정치에 더 신경 쓰는 것 같다"라고 지적했다.

하태경 통합당 의원도 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "민주당이 광화문, 전광훈 집회와 통합당을 엮어 공격하느라 정신이 없는데 자기들 편인 민노총 집회에도 확진자가 나왔다"며 "민주당의 이중잣대"라고 꼬집었다.

방역당국은 민노총 집회 참가자에 대한 코로나19 감염 위험도를 판단한 뒤 추가조치를 하겠다는 방침이다.

정은경 중앙방역대책본부 본부장(질병관리본부장)은 24일 오후 충북 오송 질병관리본부에서 열린 정례브리핑에서 "민주노총 회견 참석자 중 확진자가 나왔다"며 "동선, 감염경로, 감염원에 대한 조사가 진행 중이다"라고 밝혔다.

이어 "어디에서 감염됐는지 위험도를 먼저 판단한 뒤 그 위험도에 따라 추가조치에 대한 방침을 결정할 예정"이라고 덧붙였다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr