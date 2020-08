강남서초교육지원청 40년만에 서초구 이전

청사 이전 협력 위한 서초구 ? 강남서초교육지원청간 MOU 체결...지난 1980년 건립 이후 40년만에 서초구로 전격 이전 결정

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)와 강남서초교육지원청(교육장 김용호)은 지난 19일 서초구로의 청사 이전 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 교육지원청 청사 신축·이전과 공영주차장 조성 등을 위해 필요한 행정절차 및 제반사항에 적극 협력하기로 했다.

1980년 강남구 삼성동에 최초 건립된 현 교육지원청 청사는 시설이 비교적 노후화돼 있고 현대적 교육행정 서비스를 수행함에 있어 어려움이 많아 오래전부터 청사 이전이 필요하다는 의견이 검토돼 왔다.

이에 지원청은 21세기 교육수요에 대비, 청사 이전지로 적합한 곳을 모색하는 과정에서 서초구와 적극적인 협의를 통해 현재 서초동에 위치한 서초문화예술학교 부지 일부에 청사를 이전·신축하기로 최종 결정했다.

새롭게 건립하는 교육지원청 청사는 서초구 남부순환로347길 69에 위치한 서초문화예술정보학교 전체부지 1만6610㎡ 중 일부 4500㎡를 사용, 지하 1~지상 5층 규모로 조성될 예정이다.

자그마치 40년만에 기존 청사가 강남구에서 서초구로 이전함으로써 더욱 폭넓고 다양한 교육행정서비스를 주민들에게 제공하는 안성맞춤 공간으로 거듭날 것이며, 기존 강남서초교육지원청이 아닌 서초강남교육지원청으로 재탄생하게 될 것이라는 기대가 충분하다.

또 신청사 지하에는 지역 주민의 편의를 위해 공영주차장 100면도 함께 조성하겠다는 것이 서초구의 계획이다. 2019 서초구 주차장수급실태 조사 결과에 따르면 서초문화예술학교 인근지역은 서초2동 내 최대 불법주차 발생지, 거주자우선주차면의 대기자가 늘 많은 상황이다.

이에 서초구는 공영주차장이 이 곳에 조성되면 주변지역 골목길의 주차난이 해소돼 주민들의 삶의 질 향상과 지역 상권 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

조은희 구청장은 “교육지원청 이전이 서초구 교육발전에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로 두 기관이 서로 힘을 모아 학생·학부모·학교 모두가 웃음이 넘칠 수 있도록 교육행복도시 조성에 더욱 박차를 가하겠다” 고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr