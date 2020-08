'5G' 스마트폰 LG Q92 출시…출고가 49만9400원

[아시아경제 조슬기나 기자] LG전자가 40만 원대 5G 스마트폰 ‘LG Q92’를 출시하며 첫 5G 스마트폰 구매를 고려하는 고객들을 공략한다.

23일 LG전자에 따르면 Q시리즈 가운데 첫 5G 스마트폰인 LG Q92는 오는 26일 이통 3사와 자급제 채널을 통해 국내 출시되며 출고가는 49만9400원이다. 5G 성장세에 맞춰 고객들이 실제로 체감할 수 있도록 실속형 출고가에 프리미엄급 성능을 갖춘 것이 특징이다.

LG Q92는 퀄컴의 고성능 칩셋인 스냅드래곤 765G가 탑재됐으며 RAM과 ROM(저장공간)은 각각 6GB, 128GB를 지원해 실속형 스마트폰 중에서도 한 단계 높은 스펙을 보여준다. 또 전면에 3200만 화소 고화질 카메라, 후면에 일반 4800만, 광각 800만, 심도 500만, 접사 200만 화소의 카메라를 탑재했다.

아울러 프리미엄급 스마트폰에 탑재되는 ‘LG 크리에이터스 킷(LG Creator’s Kit)’도 적용됐다. LG 크리에이터스 킷은 동영상 중심의 멀티미디어 콘텐츠를 활용, 편집할 수 있는 기능이다. LG 크리에이터스 킷 기능 중 보이스 아웃포커싱, ASMR, 타임랩스 컨트롤(Time Lapse Control), 카툰&스케치 카메라 등을 사용하면 재미있고 개성있는 동영상을 쉽게 찍고 간편하게 편집할 수 있다.

또한 LG Q92는 최근 동영상을 시청하는 소비자가 늘어남에 따라 6.67형 대화면 펀치홀 디스플레이가 탑재됐다. 화면 비율도 가로가 넓은 20:9이다. 스테레오 스피커를 통해 재생 중인 콘텐츠를 자동으로 분석, 최적의 오디오 음질을 맞춰주는 인공지능 사운드를 지원한다.

LG Q92는 미국 국방부 군사표준규격인 ‘밀리터리 스펙’을 통과, 내구성도 뛰어나다는 평가를 받고 있다. 이 표준은 군 작전을 수행하기에 충분한 내구성을 갖췄다는 의미로 저온, 습도, 고온, 진동, 낙하 등을 테스트한다. 이외에도 4000mAh 대용량 배터리가 탑재됐다.

한편 LG전자는 LG Q92를 구매하는 고객 가운데 선착순 1만 명에게 펭수 혹은 라이언 캐릭터가 새겨진 ‘그립톡’을 사은품으로 제공한다. 사용을 원하는 고객은 스마트월드 앱에 들어가 LG Q92 기프트팩에서 신청하면 된다. 기간은 26일부터 내달 4일까지다.

신재혁 LG전자 모바일마케팅담당은 “본격적인 5G 시대를 맞아 대중화를 선도할 수 있는 가격대의 스마트폰을 지속 출시해 고객 선택 폭을 넓힐 것”이라고 강조했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr