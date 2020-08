'전참시' 노라조, 밥솥의상 입고 등장…백종원 "미안할 정도로 열심히 해"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 노라조의 밥솥 무대 의상에 백종원도 감탄했다.

22일 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서는 생방송 무대를 준비하는 노라조의 모습이 그려진다.

이날 백종원은 백스테이지에서 노라조의 무대 의상을 접한 뒤 놀라움을 감추지 못한다. 그는 연기가 뿜어져 나오는 대형 밥솥 의상을 신기하다는 듯 바라보며 "정말 미안할 정도로 열심히 한다"고 감탄했다.

그런가 하면 노라조는 단 30초간의 생방송 무대를 위한 콘서트급 리허설을 펼친다. 이들은 스튜디오를 울리는 성량과, 안정적인 가창력으로 생방송 무대 준비에 임했다. 스타일리스트는 노라조의 리허설 준비에 얽힌 남다른 이유를 밝혔다고 해 궁금증이 커진다.

이날 노라조는 일주일간 준비한 의상과 노래를 30초간 쏟아낸 뒤, 생방송 현장에서 끝없는 기다림을 이어간다

백종원은 다음 주 생방송 녹화 주제인 참치 무대 의상을 두고 자신의 아이디어를 제안한 것으로 전해져, 또 어떤 의상이 탄생할지 관심이 증폭된다.

노라조의 생방송 현장은 22일 오후 11시께 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

