[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)는 사랑제일교회 및 광복절 집회 관련 코로나19 추가 전파를 막기 위해 방역당국으로부터 확보된 광화문 인근 지역 체류자를 대상으로 코로나19 검사 이행을 요청하는 전수조사를 실시했다.

전화로 현재 건강상태를 확인, 미진단자는 최대한 빠른 시일 내에 가까운 선별진료소를 방문해 코로나19 검사에 응할 것을 강력히 안내했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr