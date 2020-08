정부 "의대 정원 확대 등, 코로나19 상황 안정 때까지 보류"(종합)

[아시아경제 김유리 기자] 정부가 의대 정원 확대와 공공의대 신설 등 정책을 수도권 코로나 바이러스감염증(코로나19) 확산세가 진정될 때까지 유보하겠다고 22일 밝혔다. 의료계 측 반발을 의식해 한 발 물러선 모양새다. 모든 가능성을 열어두고 의료계와 논의하며 정책을 추진해 나가겠다는 방침이다.

박능후 보건복지부 장관은 22일 정부서울청사에서 발표한 대국민 담화문에서 "지금은 일촉즉발의 코로나19 대규모 확산을 막기 위해 의료계와 정부가 더욱 협력할 때"라며 "의사단체가 문제를 제기하고 있는 의과대학 정원 확대와 공공의대 신설에 대해 수도권의 코로나19 상황이 안정된 이후 의료계와 논의를 하며 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

박 장관은 "지금은 이같은 문제를 다투기 위해 힘을 소진할 시간도 없고 여유가 없는 긴박한 상황임을 고려했다"며 "특히 공립대 병원장, 사립대 병원장 등 의료계 원로들께서 코로나19의 엄중한 상황을 고려해 서로 간의 대립을 잠시 멈춰줄 것을 촉구한 제안을 무겁게 받아들였다"고 설명했다. 정부는 이번 달까지 교육부에 통보해야 하는 의대 정원 규모도 상황이 안정될 때까지 보류한다는 입장이다.

의료계는 의대 정원 확대, 공공의대 설립 등 정부의 보건의료 정책에 반발하며 단체 행동에 나선 상태다.

한편 이날 박 장관은 국민들에게도 "지금은 언제 어디서든 코로나19에 감염될 수 있다는 사실을 기억해 달라"며 "당분간은 꼭 필요한 외출 외에는 안전한 집에만 머물러 달라"고 당부했다. 불가피하게 외출하더라도 마스크 착용 등 방역수칙을 철저히 지키고 사람이 많이 모이는 다중이용시설은 방문을 자제해 달라고 덧붙였다.

그는 "진단검사를 거부하거나 정해진 격리 장소를 무단 이탈하고 방역 요원에 대해 폭력을 행사하는 등 방역을 방해하는 사례가 발생하고 있다"며 "필수적인 방역 조치에 불응하거나 방해하는 행위는 법에 따라 무관용으로 엄정하게 대응할 것"이라고 밝혔다.

