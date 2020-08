전남 화순서도 코로나19 3명 ‘확진’

[아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)에서도 코로나19 확진자 3명이 발생했다.

22일 화순군에 따르면 전날 능주면에 거주하는 주민 3명이 확진 판정을 받았다. 이들은 전남 59·60·64번으로 분류됐다.

전남 59번 확진자는 기존 확진자 동선과 겹치는 부분이 없어 아직 감염 경로가 밝혀지지 않았다.

60번 확진자는 59번 확진자의 아내이며 64번 확진자는 59번 확진자와 같은 마을 주민이다.

최종 양성 통보를 받은 즉시 화순군은 자가격리 중이던 59번 확진자를 광주 조선대학교병원으로, 60번과 64번 확진자는 순천의료원으로 긴급 이송해 격리 입원 조치했다.

59번 확진자는 지난 20일 몸살 증세가 있어 화순읍 소재 병원을 방문했고, 코로나19 감염이 의심돼 오후 1시 40분경 화순군보건소 선별진료소에서 진단 검사를 받았고 21일 오전 7시30분께 1차 양성 통보를 받았다.

군은 접촉한 가족 등 25명(화순 23명·광주 2명)에 대해 진단검사와 자가격리 조치를 하고, 확진자가 다녀간 병원, 식당, 농약사 등을 긴급 방역 소독하고 일시 폐쇄했다.

화순군은 59번 확진자의 감염 경로가 불분명해 전남보건환경연구원으로 2차 진단을 의뢰, 최종 확진 통보를 받았다.

구충곤 화순군수는 긴급 발표문을 통해 “코로나19 감염이 전국에서 무서운 속도로 폭증하는 가운데 화순에서 하루 3명의 확진자가 나올 만큼 엄중한 상황이다”며 “무더운 날씨지만 마스크를 꼭 착용하고, 소규모 모임, 불필요한 외출, 타지역 이동 등을 자제해주시기 바란다”고 당부했다.

호남취재본부 김영균 기자 k1138k@asiae.co.kr