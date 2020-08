외국인, 3주 연속 '팔자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 3주 연속 매도세를 지속했다.

23일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 17일부터까지 21일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 4081억원을 순매도했다. 코스피시장에서 2740억원을, 코스닥시장에서는 1343억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,900 전일대비 500 등락률 +0.90% 거래량 21,142,288 전일가 55,400 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]코로나 재확산 우려…저가 매수 나선 개인삼성전자 확진자 2명 나왔는데…왜 '셧다운' 안해요?삼성전자 화성캠퍼스도 코로나 확진자 발생…"반도체 생산 차질 無" close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 859억원 순매수했다. 뒤이어 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 312,500 전일대비 7,000 등락률 +2.29% 거래량 781,961 전일가 305,500 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 반등한 코스피…外人 매수세에 2300대 회복 마감증시 급락에 언택트 대장주도 주춤네이버로 자동차 브랜드 라인업 경험한다 close )를 700억원 사들였다. 이밖에 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 235,500 전일대비 8,000 등락률 +3.52% 거래량 559,220 전일가 227,500 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "호재 넘치는 SK텔레콤…연내 33만원 넘는다"코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파" close (634억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 90,300 전일대비 5,400 등락률 +6.36% 거래량 2,978,055 전일가 84,900 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 삼성 기흥사업장·LG 서초R&D…간판 기업 확진자 속출 '초비상'[특징주] LG전자, 실적개선 기대에 52주 신고가LG전자 R&D캠퍼스 연이틀 코로나 확진자 발생…건물 폐쇄 close (588억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 370,000 전일대비 5,500 등락률 +1.51% 거래량 1,021,460 전일가 364,500 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 반등한 코스피…外人 매수세에 2300대 회복 마감증시 급락에 언택트 대장주도 주춤코로나 재확산에 기관 순매도세까지…코스피 2270선으로 밀려 close (367억원), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 167,100 전일대비 1,200 등락률 +0.72% 거래량 362,314 전일가 165,900 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 코로나 재확산에 기관 순매도세까지…코스피 2270선으로 밀려외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져코로나 재확산, 790선 깨진 코스닥…장중 4%대 급락 close (312억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 799,000 전일대비 5,000 등락률 +0.63% 거래량 143,094 전일가 794,000 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 [특징주] SK하이닉스 5% 넘게 반등…시총 2위 탈환코스피 2300 깨졌다…코스닥은 3%대 하락률[특징주]삼성바이오로직스, SK하이닉스 제치고 시총 2위 close (243억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,563,000 전일대비 63,000 등락률 +4.20% 거래량 36,757 전일가 1,500,000 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 반등한 코스피…外人 매수세에 2300대 회복 마감장 초반 상승세…코스피 2300 회복화장품주도 '양제츠 효과' 톡톡 close (203억원), 미래에셋대우 미래에셋대우 006800 | 코스피 증권정보 현재가 9,230 전일대비 340 등락률 +3.82% 거래량 3,887,190 전일가 8,890 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 미래에셋대우, 조기상환형 ELS 등 5종 판매[클릭 e종목] "미래에셋대우, 하반기 수익성 개선추세 이어질 것"미래에셋대우, 커뮤니티 활발... 주가 -2.79%. close (200억원), 에이스테크 에이스테크 088800 | 코스닥 증권정보 현재가 28,500 전일대비 450 등락률 +1.60% 거래량 3,091,182 전일가 28,050 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 에이스테크, 주가 2만 9550원 (0.51%)… 게시판 '북적'에이스테크, 커뮤니티 활발... 주가 -2.39%.“쌍용차” 위험하다?! 지분 매각설 까지 나오는 이유! close (186억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 2,700 등락률 +3.76% 거래량 7,700,029 전일가 71,800 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]코로나 재확산 우려…저가 매수 나선 개인[주간HOT종목]SK하이닉스, 주가 떨어져도 개인은 '사자' SK하이닉스, 부진한 3분기 업황에 주가 3월 수준으로 '뚝' close 였다. 외국인은 지난 주 SK하이닉스를 2458억원 순매도했다. 이어 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 228,300 전일대비 9,700 등락률 -4.08% 거래량 2,181,527 전일가 238,000 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 반등한 코스피…外人 매수세에 2300대 회복 마감박살내자! 바이러스 99.95%사멸! 제대로 끝났다!!장 초반 상승세…코스피 2300 회복 close 을 1300억원 팔았다. 이밖에 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 156,000 전일대비 1,000 등락률 +0.65% 거래량 3,348,383 전일가 155,000 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 현대차, 美 IIHS 충돌 안전 테스트에서 업계 '1위'[주간증시 리뷰]코로나 재확산 우려…저가 매수 나선 개인반등한 코스피…外人 매수세에 2300대 회복 마감 close (1272억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 823,000 전일대비 40,000 등락률 +5.11% 거래량 158,623 전일가 783,000 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 증시 급락에 언택트 대장주도 주춤[클릭 e종목]"엔씨소프트, 3분기 기간조정 후 4분기 반등 기대"코스피, 코로나19 확산세에 1.45% 하락...2370선 close (968억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 699,000 전일대비 32,000 등락률 +4.80% 거래량 1,078,744 전일가 667,000 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 [증시 키워드] 코로나19, 갤럭시부품주..이슈 및 관련주는? 반등한 코스피…外人 매수세에 2300대 회복 마감[특징주] SK하이닉스 5% 넘게 반등…시총 2위 탈환 close (800억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 48,650 전일대비 400 등락률 +0.83% 거래량 2,507,784 전일가 48,250 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주만에 '팔자' 전환…코스닥은 '사자'외국인, 3주 연속 '사자'…코스닥도 순매수 전환외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥은 '팔자' 지속 close (595억원), 드림텍 드림텍 192650 | 코스피 증권정보 현재가 13,050 전일대비 450 등락률 -3.33% 거래량 3,833,977 전일가 13,500 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 역시 바이오는 대한민국! 백신 생산능력 세계 최고!【증권가이슈】 오늘도 올랐다 테슬라! '수혜주'가 기다린다! 드림텍, 검색 상위 랭킹... 주가 3.67% close (401억원), 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 174,000 전일대비 1,500 등락률 +0.87% 거래량 294,186 전일가 172,500 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 화장품주도 '양제츠 효과' 톡톡코로나 여파에 주식 부자 순위도 요동… 셀트리온·카카오 급부상외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 팔고 아모레퍼시픽 사고 close (347억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 28,350 전일대비 550 등락률 +1.98% 거래량 1,282,208 전일가 27,800 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주 연속 '사자'…코스닥도 순매수 전환하나금투, 獨부동산회사 '악센트로' 인수금융 투자2분기 실적 호조 이끄는 금융株 close (318억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,397,506 전일가 155,000 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 순환매 장세에서도 소외된 정유株K배터리, 경쟁력 1위 향후 2~3년이 좌우…"기술력·인프라 구축 강화"해야"외출 자제, 노래방·클럽 NO!" 코로나 재확산에 대기업 대응 수위↑ close (281억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인의 선물 포지션이 주식시장 현금 수급에 영향을 미칠 것이란 전망이다. 노동길 NH투자증권 연구원은 "지난 20일 코스피와 코스닥은 각각 3.7%, 3.4% 하락 마감했는데 외국인 투자자의 현선물 순매도 및 금융투자의 매도차익거래가 맞물리며 주식시장 낙폭을 확대했다"면서 "외국인은 장중 1만1000계약 이상 매도했으나 종가 부근에서 매도 규모를 축소했다"고 분석했다. 노 연구원은 "국내 주식시장 시가총액 상위주를 점유하고 있는 성장주가 최근 주춤한 모습을 보이면서 외국인 선물 매수 포지션 축소로 이어지고 있다"며 "주식시장은 미국 연방준비제도(Fed)의 추가 완화적 통화정책과 미국 추가 부양책을 확인하기 전까지 기간 조정 양상을 거칠 가능성이 상존한다"고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr