[아시아경제 김혜민 기자] 21대 국회 첫 국정감사가 10월5일부터 24일까지 3주간 실시된다.

더불어민주당 김영진·미래통합당 김성원 원내수석부대표는 21일 국정감사 일정을 포함한정기국회 세부 일정에 합의했다고 박성준 민주당 원내대변인이 밝혔다.

정기국회는 내달 1일 문을 연다. 7∼8일 교섭단체 대표연설, 14∼17일 대정부질문이 진행한다.

여야는 10월24일 본회의를 열어 주요 민생법안을 처리하기로 했다.

