민주당 경기도당 위원장에 박정 의원 선출…"정책역량ㆍ조직 강화하겠다"

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당 경기도당 위원장에 박정 의원이 선출됐다.

민주당 경기도당은 21일 수원시 당사에서 상무위원회의를 열고 단독 입후보한 박 의원을 합의 추대 방식으로 도당위원장에 선출했다.

박 위원장은 수락 연설에서 "초심, 열심, 진심으로 민심을 받들겠다. 늘 낮은 자세로 소임을 다하겠다"고 말했다.

그는 "지금 우리는 큰 시련 앞에 서 있다"면서 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 수도권을 중심으로 재확산되고 있고, 국정지지도 하락과 동시에 당 지지율이 처음으로 역전되기도 했다. 소통을 통해 지혜를 모으고 실력을 키우겠다"고 강조했다.

이어 "경기도는 전국에서 가장 많은 유권자 수와 가장 많은 국회의원 수를 보유한 지방정부"라면서 "경기도당의 정책역량을 강화하고, 조직강화를 위해 59개 지역위원회 순회 간담회를 실시해 현장의 목소리를 담겠다"고 말했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr