靑, 코로나19 비상대응체제 가동…"일일 긴급대응회의 개최"(상보)

[아시아경제 손선희 기자] 서울을 비롯한 수도권을 중심으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 급증한 가운데 청와대는 21일 "엄중한 코로나19 상황을 맞이해 이날부터 비상대응 체제를 가동한다"고 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 이날 오후 서면브리핑을 통해 "청와대는 비서실장이 주재하는 코로나19 긴급대응회의를 매일 오전 개최한다"며 이같이 밝혔다. 아울러 코로나19 상황이 안정화 될 때까지 비서실 전원이 비상근무 체계로 운영된다고 전했다.

비상근무 체계에 들어가면 청와대 위기관리센터에서 24시간 상황점검을 하게 된다. 아울러 코로나19 대응 관련 부서는 야간·주말 비상근무 및 상시 점검 체계를 가동한다. 그 외 비서관실도 각자 담당한 분야에 따라 코로나19 관련 상시 관리 체계로 운영된다.

최근 일주일 새 수도권을 중심으로 전국에서 발생한 신규 확진자 수가 누적 2000명에 육박했다. 특히 전날에만 300명대 신규 확진자가 발생하면서 방역 당국에 비상이 걸렸다. 당국에서는 이번 주말부터 다음 주 추이가 코로나19 방역의 중대 기로가 될 것으로 내다보고 있다. 정부는 상황이 악화할 경우 사회적 거리두기 3단계 상향도 검토 중이다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr