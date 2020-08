女운전자 차 빼앗아 7시간 인질극 中국적 남성 '무면허'도 추가…檢 송치

[아시아경제 정동훈 기자]여성 운전자를 납치해 인질극을 벌인 중국 국적 남성이 무면허 운전 혐의까지 추가돼 기소 의견으로 검찰에 넘겨졌다.

21일 경찰에 따르면 서울 강동경찰서는 강도 및 인질상해 등으로 구속된 중국 국적 A(31)씨를 기소 의견을 달아 검찰에 송치했다.

A씨는 이달 13일 오전 서울 서초구 서초동에서 모르는 사이인 여성 B(30)씨를 납치해 약 7시간 동안 차에 태우고 다니면서 가족에게 몸값을 요구한 혐의를 받고 있다.

A씨는 피해 여성이 지하주차장에서 승용차를 몰고 나오는 틈을 타 흉기를 들이대 차량을 빼앗은 뒤, 남편에게 몸값으로 500만원을 받아내고 나서도 풀어주지 않고1500만원을 더 요구했다.

B씨의 남편은 같은날 오후 3시께 112에 이를 신고했고, 서울 강동ㆍ서초ㆍ송파경찰서와 경기 남양주경찰서 소속 경찰들이 추적에 나섰다. A씨는 도주 과정에서 경찰차들을 들이받고 달아나려고 시도하는 한편 경찰차들이 주변을 포위하자 차에서 내린 뒤 피해자를 흉기로 위협하며 인질극을 벌이기도 했다. 경찰은 이날 오후 5시2분께 남양주시 와부읍에서 A씨를 현행범 체포했고, B씨는 손등에 찰과상을 입은 것 외에 추가 피해는 없는 것으로 알려졌다.

경찰 조사 결과 A씨는 면허 없이 B씨의 차를 몰았던 것으로 조사돼 도로교통법 위반(무면허운전) 혐의도 추가됐다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr