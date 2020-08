[아시아경제 구은모 기자] 중앙오션 중앙오션 054180 | 코스닥 증권정보 현재가 1,115 전일대비 80 등락률 +7.73% 거래량 456,778 전일가 1,035 2020.08.21 14:41 장중(20분지연) 관련기사 【전문가추천】 반도체 업황 완전 회복, 수혜주 매수가 필요해[e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일중앙글로웍스, 러시아에 코로나19 신속진단키트 20만개 수출 진행 close 은 사업다각화로 인해 사명을 메디콕스(MEDICOX)로 변경한다고 21일 공시했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr