코이카 '피지 농업공존형 태양광 발전사업' 500만 달러 유치

녹색기후기금 기금 지원 승인

코이카 직접 개발한 총 2000만 달러 규모 기후변화 사업 신호탄

[아시아경제 임철영 기자] 코이카(KOICA)가 피지에서 개발 중인 기후변화대응을 위한 태양광발전 및 농업활동 지원 사업이 녹색기후기금(GCF) 지원을 받는다고 22일 밝혔다.

GCF는 지난 19일 온라인으로 개최된 제26차 이사회를 통해 코이카가 피지개발은행(FDB, Fiji Development Bank)과 민관협력으로 추진하는‘피지 농업공존형 태양광 발전사업’의 첫 단계인 태양광발전소 구축 사업에 500만 달러의 기금 지원을 승인했다. 한국 정부가 민관협력 기반으로 직접 사업 개발에 참여하여 GCF 재원을 유치한 첫 사례다.

남태평양의 도서국가 피지는 2018년 기후위험지수(CRI, Climate Risk Index) 상위 10개국 안에 포함 될 만큼, 기후변화로 국토 전체가 심각한 영향을 받고 있다. 극심해지는 가뭄, 홍수, 태풍 등의 기후변화 영향으로 식량안보도 위협받고 있는 실정이다. 이에 피지 정부는 2035년까지 국가 생산 에너지의 100%를 신재생에너지로 전환하겠다는 적극적인 기후변화 대응 정책을 펼치고 있다.

코이카는 피지의 신재생에너지 전환을 지원하기 위해 2018년부터 한국환경산업기술원과 기술협력을 통해 ‘피지 농업공존형 태양광 발전사업’을 발굴해왔다. 사업은 피지 오발라우섬에서 추진되며 △ 태양광 발전소 건립 및 관리 역량 강화 △ 발전소 부지 내 농업생산성 제고를 위한 기술지원 등 총 2단계로 구성돼 있다.

사업 전체 예산은 2000만 달러에 달할 전망이며 이 중 900만 달러는 GCF로부터 유치하고, 800만 달러는 코이카의 무상공여, 100만 달러는 공동이행기구인 피지개발은행의 공동출자, 이외는 민간 지분투자 등으로 조성될 예정이다. 코이카는 이번에 GCF를 통해 유치한 1단계 사업에 대한 500만 달러 외에도 추후 2단계 사업(농업생산성 강화 및 기술지원)에 대한 제안과 승인을 거쳐 400만불을 추가 유치한다는 계획이다.

코이카는 이번 사업을 통해 △온실가스 저감(연간 약 9만tCO2eq 저감효과) △에너지 저장장치(ESS) 지원을 통한 안정적 전력 공급 △농업생산성 향상 지원을 통한 식량안보 확보 및 농촌지역 소득향상 △태양광운영 및 농업 역량강화 등을 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이미경 이사장은 "포스트 코로나 시대에 기후변화는 전세계가 힘을 모아 대응하고 해결해야만 하는 필수과제"라며 "앞으로 코이카는 GCF와의 협력을 통해 개발도상국의 기후변화 대응을 지원하는 다양한 녹색·기후환경 사업을 추진해 글로벌 그린 뉴딜을 앞당겨 나가기 위해 노력하겠다"고 말했다

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr