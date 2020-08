김종인 "文대통령 지지율 상승? 코로나 의존 심리일 뿐"

[아시아경제 김혜민 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장은 21일 문재인 대통령과 여당의 지지율이 다시 상승한데 대해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 따른 정부 의존심리라고 봤다.

김 위원장은 이날 국회에서 열린 시도당 위원장 회의가 끝난 후 기자들과 만나 "코로나19 사태가 생기면 일반 국민들의 심리가 자연적으로 정부에 의존을 할 수밖에 없다"며 "그 자체에 대해서 대단하다고 생각하지 않는다"고 말했다.

그는 "2차 코로나19 사태가 발생하게 된 건 정부가 코로나19 대처를 성공적으로 했다는 걸 너무나 광고를 많이 하다가 결국 안이한 대처를 했기 때문"이라며 여당이 광복절 집회와 코로나19 재확산을 연결짓는데 대해 불쾌감을 드러냈다. 그러면서 "질병관리본부에서 발표한 준칙을 잘 지키면서 모든 국민이 협조해 이걸 극복하려고 노력하는거지, 정쟁으로 일삼는 여당 자세 자체가 유치하다는 생각"이라고 꼬집었다.

김 위원장은 통합당 지도부가 광복절 집회에 참석한 당원과 정치인들에게 코로나19 검사 지침을 내려야 한다는 더불어민주당의 주장에 대해서는 "당치도 않은 얘기에 대해 유치하게 답변할 필요도 없다"고 선을 그었다. 이에 대해 김은혜 대변인은 "당 차원에서 말하지 않다고 상식선에서 이뤄질 일"이라며 "마치 통합당이 안하는 것처럼 몰아붙이는 것이 정치공세라는 말을 한 것"이라고 부연 설명했다.

