방통위원장 "코로나19 가짜뉴스 유포·확산도 책임묻겠다"

[아시아경제 조슬기나 기자] 한상혁 방송통신위원회 위원장은 21일 "허위조작정보, 즉 가짜뉴스를 유포하는 행위는 국가 방역정책에 대한 국민의 신뢰를 무너뜨리고 국민의 생명과 안전을 위협하는 중대한 사회적 범죄"라며 "생산뿐 아니라 유포·확산에도 엄정하게 책임을 묻겠다"고 밝혔다.

한 위원장은 이날 오후 정부서울청사에서 진행된 대국민담화를 통해 "방역이 성공적으로 수행되기 위해서는 국가 방역정책에 대한 국민의 신뢰가 필수적"이라며 이 같이 말했다. 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 빠르게 재확산하며 방역활동을 고의적으로 방해하는 관련 가짜뉴스가 잇따르고 있는 데 따른 경고다.

그는 "허위조작정보로 인해 정확한 방역정보가 국민들에게 전달되지 못하면 혼란과 불안이 가중되고, 방역에 빈틈이 생겨 그 피해는 고스란히 국민 안전에 대한 막대한 위해로 나타날 수 있다"고 우려했다. 또한 가짜뉴스 유포행위를 '중대한 사회적 범죄'로 규정하며 "코로나 관련 가짜뉴스는 추적 관리체계를 강화하고 신속하게 차단해 뿌리를 뽑도록 할 것"이라고 강조했다.

한 위원장은 "정부의 공신력 있는 방역정보와 팩트체크 보도를 방송·통신서비스에서 빠르고 쉽게 찾아볼 수 있도록 하겠다"며 "가짜뉴스를 생산하는 행위뿐만 아니라 유포·확산시키는 행위도 엄정하게 책임을 묻도록 해 국민의 안전을 지키겠다"고 언급했다. 이어 "국민 여러분께서도 가짜뉴스에 현혹되거나 불안해하시지 말고 발견 즉시 관계기관에 신고해 달라"고 당부했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr