김근식 "北 위임통치는 언론 플레이, 박지원 관종병 못 버려"

[아시아경제 강주희 인턴기자] 미래통합당 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수가 21일 북한의 위임통치 국정운영 논란과 관련해 "정치적인 언론 플레이"라고 주장하며 "박지원 국정원장이 아직도 정치의 때를 벗지 못하거나 언론의 관심에 집착하는 관종병 때문일 것"이라고 비판했다

김 위원장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "위임통치라는 매우 자극적인 단어를 북이 한 번도 쓴 적이 없는데도 국가정보원은 자의적으로 개념을 만들었다"며 이같이 말했다. 김 교수는 통일부·국방부·청와대 안보실 자문위원 등을 지낸 북한 문제 전문가다.

앞서 국가정보원(국정원)은 20일 북한 김정은 국무위원장이 동생인 김여정 북한 노동당 제1부부장 등 일부 측근들에게 권한을 이양하는 방식으로 위임 통치를 하고 있다고 밝혔다.

김 교수는 "김정은이 김여정을 포함 당정군에 권한을 일부 분산하고 있다는 것은 이미 알려진 내용이다. 김정은 체제의 특징이 바로 당 국가시스템의 정상화와 권한분산"이라고 설명했다.

이어 "김여정 위임통치라는 헤드라인만으로도 김정은의 신변이상이나 수령의 유고사태나 권력 핵심에 변동상황이 있는 것으로 상상하게 마련"이라며 "'아닌 밤중에 홍두깨'식으로 북한 정보를 이용해 언론의 관심과 민심을 돌려보려고 한 것이라면, 이는 국정원장의 정치적 개입"이라고 지적했다.

그러면서 "박지원 카드가 중단된 남북관계를 복원하려는 대통령의 결단이었다는 기존 분석도 이제는 무의미하거나 잘못된 것이 됐다"며 "국정원장 데뷔부터 김정은을 충분히 자극할 만한 용어를 뽑아서 대서특필했으니 향후 국정원의 대북 협상은 포기해야 할 것"이라고 분석했다.

김 교수는 마지막으로 "박지원은 처음부터 임기 말 레임덕방지와 정권교체기 정치적 작업이 목적이었을지 모른다. 오히려 대통령이 믿는 도끼에 발등 찍힐지 모른다"며 "가장 정치적인 국정원장. 변신의 귀재이자 권력의 달인 출신 국정원장. 참 걱정스럽다"고 우려를 나타냈다.

