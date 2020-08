김종인 "정부여당, 바이러스 극복 노력 대신 정치쟁점화…납득할 수 없어"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자]김종인 미래통합당 비상대책위원장이 "바이러스를 극복하려는 노력 대신 정치쟁점화하고 있다"고 정부여당을 비판했다.

김 위원장은 21일 국회에서 열린 통합당 시도당위원장 회의에서 "정치권과 국민이 2차 코로나 극복을 위해 협력해야 하는 상황에서 2차 코로나를 통합당이 책임져야 하는 것처럼 쟁점화를 일으키고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "정부여당으로서의 기본적인 자세가 아니"라며 "바이러스(신종 코로나바이러스감염증)가 번창하고 있으면 어떤 형태로든 국민 합의를 이뤄서 바이러스 극복하려는 노력을 하지 않고 정치쟁점화하려는지 납득할 수 없다"고 말했다.

김 위원장은 "2차 코로나 사태가 발생하고 나니까, 그동안 코로나19를 잘 극복했다고 첫눈에 기뻐하던 정부가 굉장히 당황한 것 같다"며 "그동안 방역본부에서 활동한 방역 중추를 정부 스스로 허문 결과가 결국 다시 코로나를 번창하게 만든 요인"이라고 지적했다.

지난 선거 패인으로도 코로나19를 들었다. 김 위원장은 "지난 3년이 넘는 기간 동안 현 정부가 추진하고 있던 여러 정책이 혼선만 이루었지 별다른 성과를 내지 못하고 있다"며 "그럼에도 코로나 사태로 지난 선거에 그동안의 모든 실정이 코로나로 덮어져서 지난 총선에서 우리 통합당이 엄청난 패배를 안게 됐다"고 말했다.

시도당위원장들에게 재집권을 위한 변화를 요구하기도 했다. 그는 "스스로 많은 변화를 해서 시대에 맞는 사고를 가져야만 앞으로 대통령 선거를 맞이해 다시 한 번 재집권 할 수 있다"며 "내년 4월에 서울시장, 부산시장 보궐선거를 꼭 승리로 장식하고 그 다음 대통령 선거에서 집권하기 위해 시도당위원 여러분이 많은 노력을 해 달라"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr