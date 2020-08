중기부, 청년장병 사회진출을 돕기 위해 병무청과 ‘맞손’

국립공고 대상 병역진로 설계 서비스 및 취업맞춤특기병 선발 확대

전역 전 직무교육·취업컨설팅 강화로 중소기업 인력유입 촉진

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 병역의무로 인한 고졸 취업자의 경력단절 완화와 청년 장병의 중소기업 유입 촉진을 위해 병무청과 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 병무청은 중기부 소속 국립공고 학생을 대상 병역진로설계 서비스를 우선 지원하고, 취업맞춤특기병 선발을 확대한다. 전역 예정자의 취업 희망 정보도 중기부와 공유해 우수 중소기업 취업도 도울 예정이다.

중기부는 전역 예정자에 대한 직무교육과 취업컨설팅, 구인 중소기업 발굴과 매칭 등을 통해 청년 장병의 전역 동시 취업 지원을 강화할 계획이다.

강성천 중기부 차관은 “청년들이 입영 전부터 전역 후까지 체계적인 맞춤 지원을 받아 안정적으로 사회에 진출하고, 유망 중소기업과 함께 성장할 수 있기를 바란다”고 말했다.

모종화 병무청장은 “청년들의 헌신적 병역 이행에 대해 국가는 취업 지원 등 정책 지원을 통해 끝까지 책임져야 할 필요성이 있다”라고 밝혔다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr