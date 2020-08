속보[아시아경제 허미담 기자] 경북에서 광화문 집회 관련 코로나19 확진자가 4명 추가됐다.

21일 경북도에 따르면 이날 0시 기준 코로나19 확진자는 전날보다 6명 늘었다. 이 중 김천 2명을 제외한 경산 2명, 칠곡 1명, 경주 1명은 광복절 서울 광화문에서 열린 집회와 관련됐다.

경산의 50대 여성, 경주 40대 남성, 칠곡의 20대 여성은 광화문 집회에 참여한 것으로 조사됐다.

경산의 다른 50대 여성은 지난 19일 확진된 광화문 집회 참가자의 배우자다.

