신세계TV쇼핑, 주말 동안 ‘건강식품 히트 상품전’ 진행

[아시아경제 이승진 기자] 신세계TV쇼핑이 22일과 23일 주말 동안 ‘건강식품 히트 상품전’ 특별 연속 방송을 진행하고, 적립금 3만 포인트 지급 등의 프로모션 혜택을 제공한다.

신세계TV쇼핑의 2020년 상반기 건강식품 관련 상품 매출은 전년 동기 대비 320% 신장하며 큰 성장세를 보였다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 건강에 대한 소비자 관심이 크게 늘어난데 따른 것으로 분석된다.

특히 신세계TV쇼핑의 대표 인기 상품인 홀리브 사의 퓨어 크릴오일은 20년 상반기 누적 주문금액 100억 원을 돌파했고, 같은 기간 아미코젠 콜라겐 상품은 누적 1000만포 판매를 돌파했다.

이에 따라 신세계TV쇼핑은 콜라겐 상품과 면역력 강화에 도움을 주는 유산균 상품, 혈행 개선에 도움을 주는 크릴오일 상품을 중심으로 카드 청구 할인 5% 및 1만원 일시불 할인, 적립금 3만 포인트 지급 등의 특별 프로모션을 제공하는 ‘상반기 인기 건강식품 히트상품전’을 선보인다.

22일에는 오전 6시 20분부터 2시간 동안 콜라겐 전문 생산 기업 아미코젠 사의 케이뉴트라 저분자 피쉬 콜라겐과 유산균 전문 기업 덴프스 사의 트루프리바이오틱스를 방송한다. 23일에는 오전 7시 20분부터 3시간 동안 홀리브 퓨어 크릴오일, 뉴트리 사의 에버콜라겐 상품이 방송된다.

그 외 최근 이너뷰티 트렌드로 급부상한 사슴태반을 원료로한 동국제약의 플라센타, 원기 회복에 효과가 좋은 천호 흑염소, 팔레오 더오리진 타트체리 쥬스 등 여름 보양 상품도 이어 방송될 예정이다.

신세계TV쇼핑 장희성 식품팀장은 “다시 확산 중인 코로나19와 긴 장마 끝에 시작된 무더위에 기운을 돋아줄 건강 식품에 대한 관심이 높아질 것으로 예상한다”며 “신세계TV쇼핑은 차별화된 상품기획력을 바탕으로 고객에게 만족과 신뢰를 주는 식품 방송을 선보여 나갈 것”이라고 전했다.

