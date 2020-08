[아시아경제 박지환 기자] 노루홀딩스 노루홀딩스 000320 | 코스피 증권정보 현재가 9,190 전일대비 160 등락률 -1.71% 거래량 11,453 전일가 9,350 2020.08.20 15:30 장마감 관련기사 노루홀딩스, 보통주 1주당 400원 현금배당 결정증시 발목 잡는 “탄핵 표결”.. 나의 신용 투자 전략은 [클릭e종목]"노루홀딩스, 실적 부진 우려 완화 기대" close 는 20일 자회사 노루알앤씨 지분을 전량을 매각하기로 했다고 공시했다.

회사 측은 "노루알앤씨는 노로홀딩스 지주회사의 자회사에서 탈퇴하게 됐다"며 "탈퇴 후 자회사는 기존 11개사에서 10개사로 감소했다"고 밝혔다.

