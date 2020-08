신세계인터, 유럽계 화장품 브랜드 '라부르켓' 국내 론칭

[아시아경제 조유진 기자] 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 147,000 전일대비 1,500 등락률 -1.01% 거래량 2,514 전일가 148,500 2020.08.20 09:05 장중(20분지연) 관련기사 신세계인터 "양준일 굿즈 3분만에 완판"신세계인터, 449프로젝트 양준일 굿즈 출시해외여행 대신 명품뷰티…신세계인터 매출 459%↑ close 은 스웨덴 라이프스타일 브랜드 라부르켓의 국내 판권을 확보하고 갤러리아 명품관에 국내 첫 매장을 오픈했다.

라부르켓은 2008년 스웨덴 서부 해안가 마을 ‘바르베리’에서 설립된 라이프스타일 브랜드로, 스웨덴 서해안의 혹독한 추위와 거친 자연에서 영감을 얻어 탄생했다. 대표 제품인 립밤과 핸드 크림은 국내 유명 연예인들이 즐겨 쓰는 제품으로 자극적이지 않은 향과 성분, 세련된 패키지로 입소문을 타며 인기가 높다.

라부르켓의 모든 제품은 자연을 바탕으로 한 혁신적인 기술을 통해 제작된다. 성분에 대한 타협이나 양보 없이 스웨덴 청정해협의 해초, 바다 소금 등 자연 유래 성분을 엄선해 사용한다. 품질 관리를 위해 100% 스웨덴에서 생산된다.

이번 갤러리아 명품관 매장은 라부르켓이 엄선한 그린 컬러가 메인으로 적용됐으며, 스웨덴 본사 스튜디오에서 직접 스케치한 인테리어 도면을 그대로 구현했다.

매장에서는 브랜드의 시초라고 할 수 있는 솝바(비누)를 비롯해 다양한 향의 바디워시와 로션, 딱풀립밤이라는 애칭으로 잘 알려져 있는 립밤, 슈퍼푸드 성분이 포함된 브로콜리 씨드세럼, 씨 쏠트 배스(목욕용 소금) 등의 제품들을 만나볼 수 있다.

바디 및 스킨케어 제품을 시작으로 디퓨저, 향초 등의 방향 제품과 글로벌 베스트셀러 린넨 워터(패브릭 퍼퓸) 등의 홈케어 용품까지 브랜드의 전 상품군을 국내에 순차적으로 소개할 예정이다.

신세계인터내셔날 관계자는 “라부르켓의 국내 판권 확보를 통해 니치 향수부터 메이크업, 스킨케어, 헤어, 바디 등 다양한 글로벌 브랜드 라인업을 갖추게 됐다”면서 “국내에 소개되지 않은 보석 같은 해외 화장품 브랜드를 지속적으로 발굴해 고객들에게 선보일 예정”이라고 말했다.

라부르켓 제품은 갤러리아 명품관과 뷰티 편집숍 라페르바를 통해 만나볼 수 있으며, 자체 온라인몰 에스아이빌리지에서도 구매 가능하다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr