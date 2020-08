日도쿄 번화가에 투명 공중화장실 등장

문 잠그면 외벽 불투명해져

공중화장실 인식 개선 프로젝트로 개조

유명 건축가 반 시게루 디자인

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 최근 일본 도쿄 시부야 지역의 공원 두 곳에 설치된 공중화장실이 화제다.

18일(현지시간) 미국 CNN방송은 최근 도쿄 시부야구 공원 2곳에 각각 투명 화장실이 설치됐다고 보도했다.

이 화장실은 외벽이 투명해 밖에서 안쪽의 변기와 세면대 등이 훤히 들여다보인다.

특히 화장실이 비어있을 땐 유리가 투명한 상태를 유지하지만 안에서 문을 잠그면 벽이 불투명해진다.

밤에는 내부 조명이 켜져 화장실 전체가 환하게 빛난다.

이 화장실은 공중화장실에 대한 인식 개선을 위해 공익재단법인 일본재단이 기획한 '도쿄 화장실 프로젝트'의 일환으로 설치됐다.

16명의 건축가들이 이 프로젝트에 참여했는데, 투명 화장실 디자인은 건축계의 노벨상인 프리츠커상을 수상한 반 시게루가 맡았다.

그는 화장실 프로젝트 홈페이지에 "공중화장실, 특히 공원에 있는 화장실에 들어갈 때는 크게 두 가지가 우려되는데 첫째는 청결함이고, 둘째는 안에 다른 사람이 있는지 여부"라고 설명했다.

이어 "화장실을 이용할 때만 불투명해지는 외벽 덕에 사람들은 밖에서 화장실이 얼마나 깨끗한지, 다른 사용자가 있는지를 확인할 수 있다"고 덧붙였다.

한편 일본재단은 시부야구와 협력해 내년 봄까지 구내 공중화장실 총 17곳을 이같이 개조할 방침이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr