서울시청 본관서 첫 공무원 확진자 발생 … 전층 폐쇄 후 방역(상보)

[아시아경제 조인경 기자] 서울시청 본관에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 나와 전층이 일시 폐쇄됐다.

서울시는 19일 오후 본관 2층 도시공간개선단 근무자 중 코로나19 확진자가 발생했다고 밝혔다. 이 확진자는 지난 15~17일 연휴에는 시청에 나오지 않았고 18일 오전 9시 출근해 근무하다가 오후 3시께 증상을 느껴 조퇴한 뒤 검사를 받고 확진 판정을 받았다.

시는 확진자 동선과 접촉자를 확인하는 등 역학조사를 벌이고 있다. 또 확진자 발생에 따라 서울시는 본관 청사 전체를 폐쇄하고 방역소독을 실시하기로 하고, 전 직원에게 퇴실하도록 안내했다.

서울시는 본관이 아닌 별관 근무자 가운데도 최근 본관을 방문한 적이 있다면 퇴실할 것을 지시했다.

서울 방역 현장을 총괄하는 서울시청 청사 직원 중 확진자가 발생한 것은 이번이 처음이다. 앞서 지난달 27일엔 시청에서 열린 회의에 참석했던 비상근 외부 자문위원이 확진된 적 있다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr