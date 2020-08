이원욱, 김종인에 "실천없는 무릎꿇기는 쇼에 불과" 비판

[아시아경제 원다라 기자] 이원욱 더불어민주당 의원이 김종인 미래통합당 비상대책위원장의 '무릎사과'에 대해 "쇼에 불과하다"고 비판했다.

이 의원은 19일 오후 자신의 페이스북 글을 통해 "김종인 위원장님, 입은 닫은채 무릎만 꿇는다면 그것이 반성인가?"라며 "실천없는 무릎꿇기는 쇼에 불과하다"고 비판했다.

이어 "국회에 발의된 5.18 관련 법안에 대해선 단순히 국회에서의 양당간 합의가 이뤄질수 있는 범위 내에서 협보하겠다고 한 김 위원장의 말은, 적극적으로는 하지 않겠다는 말과 다름이 없다"고 지적했다.

그러면서 "5.18 역사왜곡처벌법을 제정할 것인가? 5.18 정신을 헌법에 반영할 것인가? 5.18망언으로 깊게 베인 광주시민들의 상처는 보이지 않는가, 김 위원장은 그 물음에 답하라"고 촉구했다.

이 의원은 "진정으로 사과한다면 보이콧 수준으로 치닫는 국회 외면을 중단하고, 국회에 들어와 일해야 한다"면서 "김 위원장은 통합당의 의회방치, 의회 보이콧은 장려하면서 말만 하려 하는가. 통합당이 지금 있을 곳은 거리가 아니라 국회라는 것을 말씀드린다"고 강조했다.

앞서 김 위원장은 이날 오전 국립 5·18 민주묘지를 찾아 추모탑에 헌화하고 15초가량 무릎을 꿇고 묵념했다.

김 위원장은 "광주에서 비극적 사건이 일어났음에도 그것을 부정하고 5월 정신을 훼손하는 일부 사람들의 어긋난 발언과 행동에 저희 당이 엄중한 회초리를 들지 못했다"면서 "그동안 잘못된 언행에 당을 책임진 사람으로서 진실한 사죄를 드린다"고 말했다.

자신이 과거 신군부가 설치한 국가보위비상대책위원회(국보위)에 재무분과 위원으로 참여했던 것에 대해서도 "그동안 여러 번 용서를 구했지만, 결과적으로 상심에 빠진 광주시민과 군사정권에 반대한 국민에게는 용납할 수 없는 것이었다"면서 "다시 한번 사죄의 말씀을 드린다"고 말했다.

